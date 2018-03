Prince: Historia zaginionej gitary

Historia zaginionej w 2004 roku gitary Prince'a przez wiele lat zaprzątała głowę fanom legendarnego muzyka. W 2018 roku w końcu udało się rozwiązać zagadkę.

Przypomnijmy, że Prince zmarł 21 kwietnia 2016 roku w wieku 57 lat. Oficjalną przyczyną zgonu było przedawkowanie fentanylu, silnego leku przeciwbólowego. Obecnie trwa śledztwo, w trakcie którego policja próbuje ustalić, w jaki sposób wokalista wszedł w posiadanie tak silnego środka. Dochodzenie zostało utajnione.



Gwiazdor znany był z chronienia swojego życia prywatnego oraz posiadania licznych tajemnic. Jego fanów m.in. zastanawiały losy gitary, na której grał podczas gali Rock & Roll Hall of Fame w 2004 roku.

Prince w hołdzie George'owi Harrisonowi wykonał utwór "While My Guitar Gently Weeps" wraz z Tomem Pettym, Jeffem Lynnem i Stevem Winwoodem, a w jego trakcie zaprezentował 3,5 minutową solówkę, która szybko została uznana za jedną z najlepszych w historii muzyki.



Wideo