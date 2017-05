Powstaje serial dokumentalny o Demi Lovato

Demi Lovato chce pokazać swoje nieznane oblicze w nowej serii dokumentalnej, która powstaje we współpracy z Youtube.

Demi Lovato zdradzi szczegóły swojego prywatnego życia w "I Am: Demi Lovato" /Rick Kern /Getty Images

Na początku maja amerykańska wokalistka i aktorka ogłosiła, że nawiązała współpracę z serwisem Youtube, który wyprodukować ma dokument o jej życiu i karierze. Serial nazywać będzie się "I Am: Demi Lovato".

Dokument pokaże zarówno wzloty, jak i upadki Lovato, jej pracę w studiu nagraniowym, a także życie prywatne. Wokalistka zapewnia, że jeszcze nigdy nie odkrywała tylu intymnych szczegółów przed innymi.

"To będą chronologiczne podróże, w które wyruszam emocjonalnie i duchowo. Zobaczycie, jak to jest dorastać, będąc mną oraz jak żyje się w mojej skórze" - zapowiadała Lovato.

Wstępnie emisję programu zaplanowano na koniec 2017 roku, promocja serialu dokumentalnego ma zostać połączona z premierą nowej muzyki od Lovato. Demi zapowiedziała, że kolejne piosenki zaprezentuje za kilka miesięcy.

"Siedzimy teraz w studiu i nagrywamy nowy album. Pojawi się jeszcze w tym roku" - zapowiadała piosenkarka.



Demi Lovato to obecnie jedna z najpopularniejszych wokalistek w Stanach Zjednoczonych. Na koncie ma pięć albumów studyjnych, z których ostatni, "Confident", ukazał się w 2015 roku.

Wokalistka karierę zrobiła dzięki filmowi "Camp Rock". Grała również w serialu "Słoneczna Sonny". W 2017 roku do kin trafiła produkcja dla dzieci "Smerfy w poszukiwaniu zaginionej księżniczki", Lovato podkłada głos do postaci Smerfetki.

W 2017 roku piosenkarka weźmie również udział w programie produkowanym przez Youtube "Best.Cover.Ever". Mówi się także, że Demi może otrzymać stanowisko jurorki w kolejnej edycji reaktywowanego "Idola" w Stanach Zjednoczonych.



Clip Demi Lovato Confident

Gwiazda pop w przeszłości brała się na odwagę i opowiadała o swoich problemach z alkoholem i narkotykami, zaburzeniach odżywiania i braku akceptacji własnego ciała.

"To, co utrzymuje mnie na tej ścieżce, to fakt, że muszę pozostać trzeźwa, ponieważ od tego zależy moje życie. Jeżeli wciąż byłabym na złej drodze, nie wiem, czy dziś byłabym tu, gdzie jestem. To dla mnie niezwykle ważne" - mówiła piosenkarka w rozmowie z Entertainment Tonight o pięciu latach w trzeźwości.

"Dużo łatwiej jest wyjść z pewnych ról, kiedy trafiasz na odwyk. W oczach opinii publicznej szybko wydoroślałam" - mówiła piosenkarka w wywiadzie dla "The Calgary Herald".



"W przeszłości cierpiałam na zaburzenia odżywiania i nienawidziłam wtedy każdej części mojego ciała. Starałam się doprowadzić mój wygląd do stanu, jaki bym zaakceptowała. Ostatecznie zrozumiałam jednak, że nie chodzi o pracę nad ciałem, tylko nad duszą. Dotarłam do momentu, w którym uwielbiam swoje ciało i chciałam się tym pochwalić" - tłumaczyła wokalistka w wywiadzie z "Vanity Fair", który promował płytę "Confident". Piosenkarka wzięła wtedy również udział w nagiej sesji zdjęciowej bez makijażu, a jej fotografie nie były poprawiane w programach graficznych.

Demi Lovato w sesji dla "Vanity Fair" 1 10 Demi Lovato w odważnej sesji zdjęciowej promującej dla "Vanity Fair", promującej album "Confident" Autor zdjęcia: Vanity Fair/Grosby Group Źródło: East News 10

Za swoją otwartość i aktywne wspieranie innych osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i walczących z uzależnieniami, wokalistka otrzymała 22 marca 2017 roku nagrodę Artistic Award of Courage (Artystyczna Nagroda Odwagi).

Magazyn "Time" umieścił Demi Lovato w zestawieniu 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie.

"Piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, aktywistka, która karierę rozpoczęła w wieku ośmiu lat i zrobiła oraz przeszła przez tak wiele, że trudno uwierzyć, że ma tylko 24 lata" - argumentowano.