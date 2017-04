Powstaje film biograficzny o Madonnie. Gwiazda krytykuje pomysł

​Ogłoszono, że powstanie film biograficzny "Blonde Ambition" opowiadający o życiu jednej z najbardziej kontrowersyjnych wokalistek w historii muzyki, Madonny. Samej zainteresowanej nie podoba się ten pomysł, gdyż uważa, że tylko ona może opowiedzieć swoją własną historię.

Madonna zablokuje powstanie filmu? /Carlos Alvarez /Getty Images

Za produkcję historii o legendzie show-biznesu odpowiada twórca filmu "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Scenariusz "Blonde Ambition" napisała debiutantka Elyse Hollander.

Reklama

Historia w ubiegłym roku znalazła się na szczycie Czarnej Listy. Jest to zestawienia najlepszych niezekranizowanych tekstów krążących po Hollywood.

Na temat powstawania filmu o Madonnie wypowiedziała się sama zainteresowana.

"Nikt nie wie tego, co wiem i co widziałam. Tylko ja mogę opowiedzieć swoją historię. Każdy inny, kto próbuje to zrobić, jest szarlatanem i głupkiem. Szukającym natychmiastowej satysfakcji bez wykonania pracy. To jest choroba naszego społeczeństwa" - napisała na Instagramie amerykańska wokalistka.

Tytuł "Blonde Ambition" odnosi się do światowej trasy koncertowej Madonny z 1990 roku, która odbyła się pod taką właśnie nazwą.