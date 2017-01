Popek z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Krytyka fanów

Na początku stycznia sporą porcją informacji z fanami podzielił się Popek. Oprócz zapowiedzi nowego projektu z Sobotą, raper pochwalił się m.in. wspólnym zdjęciem z Jurkiem Owsiakiem. Fotografia wywołała mnóstwo negatywnych opinii.

Zdjęcie Popka z Owsiakiem wywołało sporo dyskusji /Polska Press/Andrzej Banaś /East News

6 stycznia 2017 roku Popek wraz z Sobotą i Matheo potwierdzili wydanie wspólnej płyty w projekcie Trzech Króli.



Pierwsze informacje o albumie pojawiły się m.in. w programie Kuby Wojewódzkiego.

Płyta trójki twórców ma ukazać się w pierwszym kwartale tego roku w wytwórni Step Records.



Dzień wcześniej Popek pochwalił się na Youtube, że rozbił nowy samochód (Dodge RAM). Raper miał na auto wydać ponad 200 tysięcy złotych.



Najwięcej kontrowersji wzbudziło jednak wspólne zdjęcie Popka z Jurkiem Owsiakiem. "25 Finał WOŚP 15.01 a ja dziś działam w sztabie! Pomagajmy!" - napisał gwiazdor.

Pod postem rozpoczęła się zażarta dyskusja. Jedni dziękowali Popkowi, że gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, inni zarzucali mu, że wspiera Jurka Owsiaka i jego "niejasne interesy" (pisownia komentarzy oryginalna).



"Popek zmądrzej typ utrzymuje sie cały rok z tych pieniędzy a ty jeszcze.. dramat;)" - pisał jeden z fanów.

"Różne rzeczy można o Tobie i Twoich akcjach mówić - to każdego indywidualna sprawa. :) Nie mniej jednak mój serdeczny uścisk dłoni za wspieranie Jurka, mało kto robi dla tego kraju tyle co on, a Ty jadąc obecnie na dobrym flole medialnym tylko poszerzasz spektrum tej akcji. Piona" - czytamy na Facebooku Popka.

W poprzednich latach WOŚP wspierali także inni raperzy, m.in. Tede, Ten Typ Mes, Łona, Paluch i donGURALesko.