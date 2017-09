Popek w pierwszym odcinku "Nie o to pytałem"

2 października Telewizja Republika wyemituje pierwszy odcinek programu muzycznego, w którym przepytywani z prywatnych tematów będą raperzy. Pierwszym gościem będzie Popek.

Popek będzie pierwszym gościem programu Telewizji Republiki /Jakub Wosik /Reporter

"Nie o to pytałem" to nowy program muzyczny, który będzie nadawany na Youtube oraz w TV Republika. Przybliży on widzom sylwetki raperów w ich naturalnym środowisku i w prywatnych okolicznościach. Odważne pytania oraz zaskakujące odpowiedzi czekają na fanów rapu oraz widzów, którzy o rapie nie mają zielonego pojęcia.

Gościem pierwszego odcinka będzie Popek. Jak można zobaczyć z krótkiej zapowiedzi materiału, nie każdy temat spodoba się popularnemu raperowi. "Jeszcze raz zadasz takie pytanie, to dostaniesz w pysk" - mówił Popek do Bartosza Boruciaka.

Przypomnijmy, że Popek promuje album "Lata 80", nagrany wspólnie z Denisem i EW.

Zobacz zapowiedź "Nie o to pytałem":