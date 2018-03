Pola Rise z Korei Południowej: Zobacz teledysk "OhOH"

Poniżej możecie zobaczyć klip nakręcony do piosenki "OhOH" - trzeciego singla debiutującej wokalistki Poli Rise.

Pola Rise w teledysku "OhOH" /

Nagrywając album "Anywhere But Here", Pola Rise odwiedziła wiele miejsc, takich jak Nowy Jork, Londyn, Berlin, Dublin, Seul, Rejkjavik czy Oslo, co nie pozostało bez wpływu na zawartość albumu.

Reklama

- Większość tych miejsc odwiedziłam w związku ze współpracą z gośćmi, których zaprosiłam na płytę. Podjęłam dość ryzykowną decyzję, żeby płytę wyprodukowało kilku producentów. Właściwie do ostatniego momentu nie byłam pewna czy to dobry krok. Teraz odsłuchując płytę wiem, że to najlepszy sposób na opowiedzenie tych historii. Płyta jest spójna, przepełniona atmosferą miejsc, emocjami nie tylko moimi, ale też osób, które dołożyły swoje dźwięki - mówiła artystka w rozmowie z Interią.



Nad brzmieniem długogrającego debiutu Poli pracowali: Robot Koch, kolektyw Nector, Loxe, Emji, Manoid oraz Janek Pęczak. Na płycie zaśpiewał także islandzki wokalista Sebastian Storgaard z zespołu Slowsteps.

Utworami promującym wydany w połowie stycznia album były numery "Fear" i "Hear You". Teraz Pola prezentuje nakręcony w Korei Południowej teledysk do kolejnego singla - "OhOH".



Clip Pola Rise OhOH