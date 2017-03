Pogrzeb Wojciecha Młynarskiego: Artysta zostanie pochowany na Powązkach 24 marca

Uroczystości pogrzebowe Wojciecha Młynarskiego odbędą się w piątek, 24 marca, w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie - poinformowało PAP, w imieniu rodziny zmarłego w środę artysty, wydawnictwo Prószyński i s-ka.

Wojciech Młynarski spocznie na Powązkach 24 marca /Artur Pawłowski /Reporter

"Urna z prochami zostanie odprowadzona i pochowana w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach" - poinformowała w imieniu Agaty, Jana i Pauliny Młynarskich, Paulina Kabalak z firmy Prószyński Media.

"Księga kondolencyjna zostanie wystawiona w dniach 22 i 23 marca (środa i czwartek) w Ratuszu na Placu Bankowym 3/5 w Warszawie" - dodała.

Wojciech Młynarski był poetą, autorem i wykonawcą piosenek, artystą kabaretowym, dramaturgiem, librecistą i reżyserem teatralnym.



Jego utwory - Światowe życie", "Och, ty w życiu", "Żorżyk gitarzysta basowy", "Prześliczna wiolonczelistka", "Moje serce to jest muzyk", " W co się bawić" - na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej.

Młynarski urodził się 26 marca 1941 r. w Warszawie. W 1963 r. jako absolwent polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, po obronie pracy magisterskiej "O dramaturgii Witkacego" postanowił zostać zawodowym aktorem i piosenkarzem. Debiutował na początku lat 60. na scenie kabaretowej i teatralnej klubu studenckiego Hybrydy.

Poeta, twórca piosenek i reżyser zmarł po długiej chorobie w środę, 15 marca.