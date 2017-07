Płyta Waxahatchee "Out in the Storm" już w sprzedaży

14 lipca ukazała się nowa płyta Katie Crutchfield występującej jako Waxahatchee. Wydawnictwo nosi tytuł "Out in the Storm". Z nowym materiałem artystka pojawi się w Polsce na gdańskim festiwalu Soundrive.

Waxahatchee w sierpniu wystąpi w Polsce /Michael Rubenstein /materiały prasowe

"Out in the Storm" to płyta o rozstaniu i pułapkach związków. W wywiadach wokalistka unikała odpowiedzi na pytania, kim była osoba, która zainspirowała ją do napisania tego albumu. Jak tłumaczy Katie, dla niej największą zaletą wydawnictwa jest jego uniwersalność. To, że każdy może odnaleźć się w przekazywanych przez nią treściach.

"To bardzo szczera płyta o czasie, w którym nie byłam za bardzo szczera z samą sobą. Opowiada o troszczeniu się o siebie i upominaniu się o swoją autonomię. Kiedy rozumiemy, co nas uszczęśliwia, łatwiej zauważyć, co nas zasmuca" - mówi Katie.

Płytę "Out in the Storm" Katie nagrywała ze swoją siostrą bliźniaczką Allison (klawisze i gitara), Katie Harkin (koncertową gitarzystką Sleater-Kinney), Katherine Simonetti i Ashley Arnwine. Przed premierą poznaliśmy trzy utwory z wydawnictwa: "No Curse", "Silver" i "Never Been Wrong".

W ramach promocji płyty "Out In The Storm" Waxahatchee wystąpi w Polsce. Katie Crutchfield będzie jedną z gwiazd festiwalu Soundrive, który odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 2 września w klubie B90 w Gdańsku.

W ramach festiwalu imprezy wystąpią również: Sevdaliza, Beach Fossils, AJ Tracey, Nadia Rose, Nite Jewel, Brutus, K-X-P, The Picturebooks, Ritualz, Artificial Pleasure, Ralph Kamiński, Shaârghot, So Slow, White Starlite, Kweku Collins, The Stargazer Lilies, Job Karma, Oozing Wound, Stef Chura, Better Person, Spaceboy, Pill, Cakes Da Killa, Get Your Gun, Dead, Not Pretty Enough, Rara, Mayatri, Lutownica i A/T/O/S.