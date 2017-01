Piotr Żyła w remiksie "Shake It Off" Taylor Swift. Nowy hit internetu

Jednym z najpopularniejszych obecnie filmików na Youtube jest remiks przeboju "Shake It Off" Taylor Swift z wypowiedziami skoczka narciarskiego Piotra Żyły.

Piotr Żyła w akcji /AKPA

Piotr Żyła słynie z niekonwencjonalnego poczucia humoru i sporego dystansu do siebie. Jego charakterystyczne "he, he, he" doczekało się nawet profilu na Facebooku.

Reklama

W ostatnim czasie stał się też obok Kamila Stocha drugim liderem polskiej reprezentacji.

Ponad 730 tys. odsłon ma już remiks "Shake It Off" Taylor Swift z wypowiedziami popularnego sportowca, w tym jedną z najsłynniejszych, o tym, jak jego córka "zeżarła kostkę z kibla i trzeba było do szpitala jechać".

Autorem wideo jest ElectroS, który zajmuje się tworzeniem remiksów największych przebojów, "zapraszając" do nich gościnnie dość niekonwencjonalne postaci (używa głównie wypowiedzi Zbigniewa Stonogi, łącząc je z muzycznymi podkładami).

Wideo Taylor Swift ft. Piotr Żyła - Shake It Off

Clip Taylor Swift Shake It Off