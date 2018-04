Pink zapomniała słów swojej piosenki

Pink zapomniała słów piosenki podczas swojego nowojorskiego koncertu w środę (4 kwietnia).

Pink pomyliła słowa piosenki /Getty Images

Pink zaliczyła wpadkę podczas swojego koncertu w Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Wokalistka zapomniała słów jej utworu "Who Knew" z 2006 roku.

"Zapomniałam słów, cholera! Zapomniałam słów. No i co z tego?" - krzyknęła Pink do zgromadzonego tłumu po czym kontynuowała śpiewanie piosenki w refrenie.

To nie pierwszy raz, kiedy Pink dopadła chwilowa amnezja na koncercie. W 2017 roku Amerykanka pogubiła się w drugim wersie swojego nowego utworu "What About Us".

Pink promuje obecnie wydaną w październiku 2017 r. płytę "Beautiful Trauma".