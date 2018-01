Peter J. Birch: Marcowa trasa koncertowa

​Po ponad dwuletniej przerwie Peter J. Birch wrócił z nowym materiałem, a w marcu rusza w trasę koncertową. Gdzie wystąpi?

Peter J. Birch w marcu rusza z koncertami /Karolina Pędlowska /materiały prasowe

Najnowszy album Petera J. Bircha "Inner Anxiety" ukazał się 19 stycznia. Singlem promującym płytę jest zaś utwór "Melinda".

Peter J. Birch to człowiek-orkiestra, który swoją karierę zainaugurował w 2010 roku wydając EP-kę "In My Island". Kolejne wydawnictwa kształtowy jego styl, który przypadł do gustu nie tylko słuchaczom, lecz znalazł także uznanie w opinii dziennikarzy czy organizatorów największych festiwali. Na koncie Petera J. Bircha są występy na najważniejszych imprezach w kraju, takich jak Open’er czy OFF Festival, ale i za granicą, gdzie miał okazję zaprezentować się publiczności wielu państw Europy.

Wydaniu płyty "Inner Anxiety" towarzyszy trasa koncertowa, która obejmie 12 miast. Gościem specjalnym będzie Sonia Pisze Piosenki, która także po dwuletniej przerwie wraca z nowym materiałem.

Clip Peter J. Birch Melinda

Trasa koncertowa wygląda tak:

3 marca Wołów - WOK

4 marca Wrocław - Stara Piwnica

7 marca Rzeszów - Underground Pub

8 marca Kraków - Magazyn Kultury

9 marca Bielsko - Biała - Aquarium

10 marca Łódź - Format

11 marca Poznań - Meskalina

15 marca Toruń - NRD

16 marca Lublin - Centrum Kultury

22 marca Warszawa - Grizzly Gin Bar

23 marca Radzyń Podlaski - Kofi & Ti

25 marca Białystok - Gram Off On