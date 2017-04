Paweł Kukiz kontra Piersi: Koniec głośnego sporu o nazwę

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał wyrok pierwszej instancji w sprawie głośnego sporu pomiędzy Pawłem Kukizem a zespołem Piersi. Tym samym grupa może posługiwać się nazwą Piersi.

Zespół Piersi od samego początku utożsamiany był z Pawłem Kukizem, dlatego sporym zaskoczeniem było ogłoszenie decyzji wokalisty o odejściu. Jednocześnie trzeba przyznać, że w ostatnich latach grupa nie była na pierwszym miejscu na liście jego zainteresowań. W 2012 r. wydał pierwszy solowy album "Siła i honor"; coraz mocniej zaczął angażować się w politykę. W 2014 r. został wybrany na radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Rok później wystartował w wyborach na prezydenta RP, zajmując trzecie miejsce z wynikiem ponad trzech milionów głosów. Na fali tego sukcesu powołał KWW Kukiz'15, z który wziął udział w wyborach parlamentarnych. Do Sejmu Kukiz wprowadził w sumie 42 posłów (obecnie jego klub liczy 33 posłów).

Pozostali muzycy najwyraźniej nie byli zadowoleni z odstawienia na boczny tor, dlatego postanowili kontynuować działalność z nowym wokalistą, którym został Adam "Asan" Asanov, wieloletni fan grupy. Z nim w składzie jesienią 2013 r. ukazała się płyta "Piersi i Przyjaciele 2", która przyniosła wielki przebój - "Bałkanica". Na tym albumie gościnnie zagrał też były gitarzysta Piersi (z formacją rozstał się w połowie lat 90.) Rafał "Jezioro" Jezierski.

Od tego czasu datuje się głośny konflikt pomiędzy obiema stronami, które przez dłuższy czas wzajemnie oskarżały się na Facebooku. Wiosną 2015 r. Paweł Kukiz i Rafał "Jezioro" Jezierski złożyli w sądzie pozew o ustalenie prawa do nazwy Piersi. W ślad za tym poszło zabezpieczenie powództwa zakazujące muzykom obecnego składu wydania płyty pod nazwą Piersi (promowana singlem "Bujany" "Płyta jarmarczno-rockowa" miała się ukazać w marcu 2016 r., ale premiera została wstrzymana).

Teraz muzycy Piersi na Facebooku ogłosili korzystny dla siebie wyrok sądu (pisownia oryginalna):



"W październiku 2016 Sąd Okręgowy w Opolu zakończył sprawę oddalając w całości powództwo kolegi Pawła. Z prawa do apelacji mógł Paweł skorzystać i tak właśnie zrobił. Dzisiaj rano Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ogłosił werdykt i przyznał, że nazwą PIERSI możemy się posługiwać. Przyznanie nam nazwy nie cieszy jednak bardzo, ponieważ bądź co bądź, na jednej scenie najstarsi PIERSIOWCY spędzili wspólnie 28 lat. Taki szmat czasu zobowiązuje" - cieszą się muzycy Piersi.

"Wszystkie waśnie i spory wg. nas powinny być załatwione w pubie, a nie na drodze sądowej. To, czego musieliśmy doświadczać, ukazało nam, jak bardzo mogą zmienić się ludzie, z którymi i za którymi poszłoby się w ogień. Czas goi rany powiadają. Może kiedyś Paweł zaśpiewa w PIERSIACH. My, mimo wszystko, nie mówimy nie" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

"Sąd patrzy przede wszystkim na wkład w działalność grupy: muzykę, teksty, występy, a nawet obecność w mediach. Poza tym, chcąc ratować znaczenie tej nazwy, będę niedługo występował pod nazwą Kukiz & Piersi" - deklarował jeszcze w 2014 roku Paweł Kukiz, który jest głównym autorem niemal całości materiału Piersi. (- To jest całe moje życie - zaznaczał w rozmowie z Interią jesienią 2015 r.).



Na razie wokalista nie skomentował wyroku. "Dziś, jutro i pojutrze jestem na poligonie więc macie mnie z głowy w najbliższym czasie na FB" - napisał we wtorek (11 kwietnia) na swoim profilu.