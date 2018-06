Paweł Kukiz kończy nową płytę: To prawie muzyka poważna

W rozmowie z Robertem Mazurkiem z RMF FM poseł Paweł Kukiz ujawnił, że jeszcze w tej kadencji Sejmu "na pewno" ukaże się jego nowa płyta.

Paweł Kukiz szykuje nowy album /Jacek Domiński / Reporter

Paweł Kukiz (przez lata wokalista grupy Piersi) w 2012 r. wydał pierwszy solowy album "Siła i honor"; coraz mocniej zaczął angażować się w politykę. W 2014 r. został wybrany na radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.



Reklama

Rok później wystartował w wyborach na prezydenta RP, zajmując trzecie miejsce z wynikiem ponad trzech milionów głosów. Na fali tego sukcesu powołał KWW Kukiz'15, z który wziął udział w wyborach parlamentarnych. Do Sejmu Kukiz wprowadził w sumie 42 posłów (obecnie jego klub liczy 29 posłów).

Po głośnym rozstaniu z macierzystym zespołem wokalista powołał do życia zespół Kukiz i Piersi, w którym występowali byli muzycy Piersi: gitarzysta Wojciech Cieślak i klawiszowiec Krzysztof Imiołczyk, a także Jacek Kasprzyk (gitara), Grzegorz Zioła (bas) i Łukasz Łabuś (perkusja). W Piersiach Kukiza zastąpił Adam Asanov, z którym grupa nagrała wielki przebój "Bałkanica".

Kukiz i Piersi pod koniec 2014 r. wypuścili album "Zakazane piosenki". Podczas koncertów zespół sięga po największe przeboje Piersi ("Całuj mnie", "Zośka", "Rowerek", "Hela") i innych projektów z udziałem Kukiza ("Miasto budzi się" Yugotonu, "Skóra" grupy Aya RL, "Bo tutaj jest jak jest" duetu Kukiz & Borysewicz).

Przez długi czas trwał spór o prawo do nazwy Piersi - ostatecznie w kwietniu 2017 r. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok pierwszej instancji, w której stwierdzono, że zespół z Asanovem za mikrofonem może posługiwać się nazwą Piersi.

Pierwotnie nowa płyta Kukiza "Słońce Peru" zapowiadana była jeszcze w połowie 2015 r. Wówczas do sieci trafił promujący utwór "Wakacyjna miłość".

Wideo Kukiz i Piersi - "Wakacyjna miłość"

"'Już' to znaczy do końca tej kadencji, na pewno płyta się ukaże. Wygląda ta praca w ten sposób, że ponieważ jestem zmuszony przebywać tutaj w Warszawie, chłopaki nagrywają ścieżki dźwiękowe na Opolszczyźnie, ewentualnie w Łodzi, a ja tutaj dostaje MP3, do których dogrywam w warszawskim studiu wokale, gdy znajduję czas. Jadę do studia i nagrywam wokale. I potem ten materiał będzie przekazany do producenta, który do końca lipca, zrealizuje, zgra, jak to się mówi, materiał. Następnie proces tłoczenia, okładki..." - opowiada teraz Paweł Kukiz w RMF FM.

Wokalista dodał, że ma już napisane wszystkie teksty, a całość powinna być gotowa jesienią.

"Z całą pewnością ogromne piętno na tej płycie wywrze atmosfera powagi sejmowej. (...) to prawie muzyka poważna. Będzie tak poważna ta atmosfera" - mówi Kukiz o nowym wydawnictwie.