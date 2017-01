​Paul McCartney z selerem na płycie Beach Boys

Na ilu instrumentach grał Paul McCartney? Gitara, pianino, harmonijka, bas - to wiedzą wszyscy. Ale były Beatles przypomniał na swoim profilu, że zdarzyło mu się "zagrać" na... selerze. Miało to miejsce podczas sesji nagraniowej grupy Beach Boys.

Paul McCartney zdradził fanom zabawną ciekawostkę /Stephen Lovekin / Getty Images

"Czy wiecie, że Paul raz 'zagrał' na selerze w piosence The Beach Boys?" - padło pytanie do fanów na facebookowym profilu Paula McCartney'a. "To prawda" - przyznał muzyk.

Reklama

McCartney wspomina, że do studia, gdzie nagrywali Beach Boys zaprosił go lider zespołu, Brian Wilson. Padło pytanie, czy wokalista mógłby coś nagrać z muzykami grupy? "O Boże, będę śpiewał z Beach Boys" - pomyślał podekscytowany McCartney. Ale muzycy zaproponowali, żeby McCartney coś przeżuwał, chrumkając...

"Cóż, mogę to zrobić" - zgodził się członek The Beatles. Aby było prościej, posłużył się selerem, który chrupał podczas nagrania.

"Zatem, gdy słyszycie na nagraniu, że ktoś chrupie seler - to ja!" - oznajmił z dumą McCartney.

Były Beatles dodał, że był to jedyny wypadek w jego karierze, że mógł... zjeść "instrument", na którym "zagrał". Chodziło o utwór "Vega-tables" z repertuaru Beach Boys.