Paul McCartney z nową płytą "Egypt Station" we wrześniu

7 września ukaże się nowy album Paula McCartneya - "Egypt Station". Poznaliśmy już dwie pierwsze promujące piosenki: "I Don't Know" i "Come On to Me".

Paul McCartney zapowiada nową płytę /Bradley Page - WPA Pool /Getty Images

"Egypt Station" to pierwszy album 76-letniego Paula McCartneya z premierowym materiałem od płyty "New" z 2013 r.

Wideo Rzeźba Paula McCartneya w niesamowitym wydaniu (STORYFUL/x-news)

Materiał był nagrywany w Los Angeles, Londynie i Sussex, zaś produkcją zajął się Greg Kurstin (m.in. Adele, Beck, Foo Fighters). Za jeden utwór odpowiada z kolei Ryan Tedder.

"Lubię słowa 'Egypt Station'. Przypomina mi to dawne albumy. Na 'Egypt Station' każda piosenka jest jak inna stacja" - opowiada Paul McCartney.

Poznaliśmy już dwa utwory z pierwszego singla: "I Don't Know" i "Come On to Me".

Clip Paul McCartney I Don't Know (Lyric Video)

Clip Paul McCartney Come On To Me (Lyric Video)