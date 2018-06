Paris Jackson własnoręcznie wyczyściła zniszczoną gwiazdę Michaela Jacksona

"Niektórym ludziom brak pie*** szacunku" - napisała na Instagramie Paris Jackson, która własnoręcznie wyczyściła gwiazdę upamiętniającej Michaela Jacksona w Los Angeles.

Paris Jackson dba o dobre imię zmarłego ojca /Matt Winkelmeyer /Getty Images

Paris Jackson postanowiła wyczyścić zamazaną sprejem gwiazdę Michaela Jacksona w jednej z hollywoodzkich Alei Sław.

Co prawda akurat ta gwiazda nie należała do jej ojca, tylko do nazywającego się tak samo prezentera radiowego lat 70., ale prawdopodobnie wandale, którzy ją zniszczyli, byli przekonani, że upamiętnia ona właśnie króla popu.

"Nazwisko to nazwisko" - napisała Paris Jackson.

O tym, że gwiazda została zamalowana, Paris dowiedziała się, będąc w odwiedzinach u znajomych.

Przypomnijmy, że Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku.