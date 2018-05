"Once": Premiera musicalu w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie

Najnowsza premiera w Teatrze Muzycznym Roma to "Once". Jest to amerykański musical z roku 2011 stworzony na podstawie filmu Johna Carneya z roku 2007 pod tym samym tytułem. Reżyserem polskiej realizacji jest Wojciech Kępczyński. Premiera - 12 maja.

Miejscem akcji przedstawienia jest Dublin, a główną osią fabularną relacja, która rodzi się pomiędzy Dziewczyną (imigrantka z Europy Wschodniej) a Facetem, utalentowanym muzycznie Irlandczykiem. Siłą spektaklu jest wciągająca muzyka i mądre teksty piosenek uzupełnione dowcipnymi oraz refleksyjnymi dialogami.

W filmie "Once" główne role zagrali Marketa Irglowa i Glen Hansard, których utwory w większości wypełniły ścieżkę dźwiękową. Za "Falling Slowly" para otrzymała Oscara dla najlepszej piosenki filmowej w 2008 r.

Zaadaptowany na Broadway musical "Once" zebrał osiem statuetek Tony.



Poprzeczka dla wykonawców była postawiona wysoko. Musieli to być aktorzy, którzy jednocześnie potrafią grać na instrumentach.

"Z ogromną przyjemnością pracowałem z tym zespołem. Chcę powiedzieć, że największą trudnością było znalezienie aktorów-muzyków, ponieważ taki jest wymóg: aktorzy są muzykami, muzycy są aktorami. Ci, których zobaczycie na scenie to wybrańcy, najlepsi z najlepszych. Sporo osób po raz pierwszy ze mną pracuje, ale to jest naprawdę cudowne!" - mówił podczas wtorkowej konferencji dyrektor Romy i reżyser spektaklu Wojciech Kępczyński.

Główne role w spektaklu, Dziewczyny i Faceta, są grane przez dwie pary aktorskie. Dziewczynę grają Marta Masza Wągrocka i Monika Rygasiewicz ("Na układy nie ma rady"), zaś Faceta - Adam Krylik i Mariusz Totoszko (były wokalista Volver, uczestnik "Twoja twarz brzmi znajomo").

"Gram w spektaklu Dziewczynę. Nie bez powodu nie mam imienia. A to dlatego, że taką bohaterką może być każda z nas. To jest bardzo życiowa historia, historia zwykłych ludzi, którym przydarza się wielka miłość. Nie mogę zdradzić, czy historia skończy się szczęśliwie... W całym spektaklu jest pokazana walka serca z rozumem, warto przyjść dla zakończenia, które jest niespodziewane..." - mówiła PAP Life Rygasiewicz.

Jeden z odtwórców roli Faceta, Adam Krylik w rozmowie z PAP Life nie ukrywał swej radości, że może zgrać w tym musicalu.

"To jest bardzo fajny bohater, w odpowiednim wieku, co jest ważne. Nie muszę na scenie być nastolatkiem czy młodym amantem, żeby tę rolę wykonywać. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony na taki casting i że go wygrałem! Już niedługo gramy premierę, więc bardzo się z tego cieszę. Mój bohater muzyk, nadwrażliwiec, i tak naprawdę jest to postać bardzo bliska mojemu sercu. Ja w dużej części odnajduję tam siebie. Moje losy toczą się trochę inaczej, ale pewne pokrewieństwo dusz zachodzi" - mówił PAP Life Krylik.

Krylik brał wcześniej udział w kilku spektaklach Romy, m.in. w "Miss Sajgon", "Kotach" czy "Upiorze w Operze". Nie wszyscy wiedzą, że artysta jest również aktorem dubbingowym i wykonawcą wielu ról i piosenek w bajkach dla dzieci.

Musical "Once" ma w Stanach wielu fanów, realizatorzy polskiej wersji spektaklu mają nadzieję, że spodoba się on i polskiej publiczności. Przekładu dokonał Michał Wojnarowski, a kierownictwo muzyczne objął Jakub Lubowicz. Za przygotowanie aktorskie zespołu odpowiada Ewa Konstancja Bułhak.

W musicalu obok odtwórców głównych ról występują: Marta Zalewska, Malwina Misiak, Kamila Szalińska-Bałwas, Oliwia Kędziora, Wojciech Czerwiński, Jacek Wąsowski, Wojciech Zalewski, Michał Chwała, Kamil Owczarek, Bartosz Szpak, Artur Gierczak, Marcin Murawski, Pola Giejbatow, Maria Janiszewska, Marta Perzyna, Julia Podgórska.



Premiera musicalu "Once" odbędzie się w sobotę 12 maja na Scenie Kameralnej Teatru Roma. Do końca sezonu zaplanowano 18 spektakli. Przedstawienie wróci oczywiście na scenę po wakacjach.