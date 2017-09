"Olaf's Frozen Adventure": Idina Menzel znów jako Elsa

27 listopada 2019 roku odbędzie się oczekiwana premiera drugiej części "Krainy lodu". Wcześniej w USA zaprezentowana zostanie krótkometrażowy film "Olaf's Frozen Adventure", w której występują bohaterowie popularnej animacji.

Idina Menzel znów zaśpiewa jako Elsa /fot. Mike Coppola /Getty Images

"Olaf's Frozen Adventure" opowiadać będzie o świątecznych tradycjach królestwa Elsy i nowych przeżyciach bałwanka Olafa.

W filmie pojawią się też inne postaci znane z "Krainy lodu", które wspólnie z głównymi bohaterami zaśpiewają zupełnie nowe piosenki.

Próbki trzech utworów: "When We're Together", "That Time of Year" i "Ring in Srason" zostały już opublikowane w sieci. Cały soundtrack zostanie udostępniony 3 listopada.



W obsadzie znajdą się aktorzy znani z pierwszej części "Krainy lodu" z 2013 r.: Kristen Bell, Josh Gad, Jonathan Groff i śpiewająca aktorka Idina Menzel w roli Elsy. To właśnie ona zaśpiewała przebój "Let It Go" (w polskiej wersji "Mam tę moc" mogliśmy usłyszeć głos Katarzyny Łaski).



Film "Olaf’s Frozen Adventure" towarzyszyć będzie animacji Pixara "Coco".