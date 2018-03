Nieznany utwór Amy Winehouse: "My Own Way" sprzed 17 lat

Poniżej możecie posłuchać niepublikowanego wcześniej utworu "My Own Way", który nieżyjąca już Amy Winehouse nagrała mając 17 lat.

Przypomnijmy, że Amy Winehouse zmarła 23 lipca 2011 r. w wieku zaledwie 27 lat na skutek przedawkowania alkoholu po okresie odstawienia. W abstynencji wytrzymała dwa tygodnie. Z ostatniego odwyku wyszła na początku czerwca. "Amy czuje się fantastycznie i nie może doczekać się trasy koncertowej" - mówił wówczas jej rzecznik, Chris Goodman.

18 czerwca na koncercie w Belgradzie nastąpiła katastrofa - wokalistka ledwo trzymała się na nogach. Podobno siłą wypchnięto ją na scenę. Co chwilę z niej jednak schodziła, jakby chciała uciec, ale nie mogła. W pewnym momencie potknęła się i upadła. Publiczność gwizdała, media donosiły o "kompromitacji". To był jej ostatni występ w życiu.

Walkę z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków Winehouse toczyła w zasadzie w świetle kamer. Debiutancki album "Frank" z 2003 r. przyniósł jej m.in. nominacje do Brit Award i Mercury Music Prize, a także nagrodę Ivor Novello (za "Stronger Than Me"). Płyta niespełna 20-letniej wokalistki przyniosła dużą dawkę komplementów ze strony krytyki i spory sukces sprzedażowy.

Prawdziwe szaleństwo na punkcie Amy rozpoczęło się po premierze albumu "Back to Black" (2006), który zapowiadał singel "Rehab". To jedna z autobiograficznych piosenek, w której chyba najbardziej odcisnęło się tragiczne życie brytyjskiej wokalistki. Opisuje ona tu swoją odmowę udania się do kliniki leczącej z alkoholizmu. Na odwyk próbował wysłać Amy jej ówczesny menedżer Nick Shymansky. Ostatecznie płyta rozeszła się w nakładzie ponad 20 mln egzemplarzy.



Amy Winehouse wywodziła się z żydowskiej rodziny o tradycjach jazzowych. Gdy miała 13 lat, grała już na gitarze, a trzy lata później zaczęła śpiewać profesjonalnie.

Ogromny sukces okazał się drogą do porażki. Piosenkarka nie widziała siebie w roli wielkiej gwiazdy, a raczej "typowej żydowskiej matki otoczonych gromadką dzieci". Nie radziła sobie z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu, depresją i bulimią, a także wyniszczającym ją związkiem z Blake'iem Fielder-Civilem (małżeństwem byli w latach 2007-09).

Jeszcze przed śmiercią, pracowała nad materiałem na trzeci album. Niestety, fani nie doczekali się pośmiertnego wydania nagrań z tego krążka. Szef wytwórni płytowej, David Joseph, skasował je. Uznał możliwość późniejszego wykorzystania nagrań przez kogokolwiek za niemoralną.

W zamian ukazała się składanka "Lioness: Hidden Treasures" (2011), na której znalazły się utwory z różnych okresów jej kariery, włącznie z demo sprzed pierwszego albumu.

Teraz do sieci trafił niepublikowany dotąd utwór "My Own Way". Piosenkę odnalazł w swoich archiwach Gil Cang - producent i kompozytor z londyńskiego Camden. Nagranie powstało we współpracy z Jamesem McMillanem w 2001 roku.

