Nicki Minaj w teledysku Yo Gottiego ("Rake It Up")

Pod koniec sierpnia do sieci trafił nowy teledysk raperka Yo Gottiego. Gościnnie zarapowała w nim Nicki Minaj.

Nicki Minaj w klipie "Rake It Up" /

Utwór "Rake It Up" pochodzi z mixtape’u Gottiego wydanego w tym roku wraz z producentem Mike Will Made-It. Materiał do sieci trafił 1 czerwca.

W teledysku do utworu oprócz twerkującej Nicki Minaj widzimy również Black Chynę, celebrytkę, modelkę i byłą żonę Roba Kardashiana.

Przypomnijmy, że Nicki Minaj wciąż pracuje nad następcą albumu "The Pinkprint" z 2014 roku. Do tej pory poznaliśmy trzy single - "Regret In Your Tears", "Changed It" oraz "No Frauds".

W tym roku raperka gościnnie wspomogła m.in. Davida Guettę, Gucci Mane’a, Katy Perry i Jasona Derulo.

Zobacz klip "Rake It Up":