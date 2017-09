Natalia Szroeder wpadła w "Tarapaty" ("Zaprowadź mnie")

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy teledysk Natalii Szroeder. Piosenka "Zaprowadź mnie" promuje film "Tarapaty", który 15 września trafi na ekrany kin.

Natalia Szroeder prezentuje nowy teledysk /AKPA

Natalia Szroeder, zwyciężczyni ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami", jesienią 2016 r. wydała swoją debiutancką płytę "NATinterpretacje".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Natalia Szroeder o inspiracjach muzycznych INTERIA.PL

Zawiera ona znane już z ogólnopolskich stacji radiowych utwory, takie jak "Powietrze", "Domek z kart" czy "Lustra".

Teraz 22-letnia wokalistka prezentuje piosenkę "Zaprowadź mnie" z filmu "Tarapaty".

Clip Natalia Szroeder Zaprowadź mnie (z filmu "Tarapaty")

"Przyjaźń to wcale nie taka prosta sprawa - Julka dobrze o tym wie. Ma 12 lat, chodzi do szkoły z internatem i jeszcze nigdy nie miała prawdziwej przyjaciółki. Zaczynają się wakacje, a razem z nimi kłopoty. Julka zamiast do rodziców w Kanadzie, trafia do ciotki w Warszawie. W tej samej kamienicy mieszka Olek i jego nieodłączny towarzysz - pies Pulpet. Kiedy dzieciakom wpada w ręce plan prowadzący do skarbu, zaczynają się przygody. Na drodze do rozwiązania zagadki staje złodziejska szajka, niania - nałogowa palaczka i podejrzany pożeracz cukierków" - czytamy w opisie filmu.

"Tarapaty" wyreżyserowała Marta Karwowska (również autorka scenariusza). W rolach głównych występują Hania Hryniewicka i Kuba Janota-Bzowski. Na ekranie towarzyszą im m.in. Roma Gąsiorowska, Piotr Głowacki, Joanna Szczepkowska i Jadwiga Jankowska-Cieślak.

