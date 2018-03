Natalia Nykiel i jej "Kokosanki". Zobacz teledysk

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Kokosanki" Natalii Nykiel do jej najnowszego singla z płyty "Discordia".

Natalia Nykiel prezentuje nowy teledysk AKPA

Pierwotnie wideo powstało w formie interaktywnej, przy wykorzystaniu technologii rozpoznawania twarzy pozwalającej na zliczanie osób obecnych przed monitorem. Dzięki temu teledysk zmieniał się w zależności od tego, ile osób w danym momencie go oglądało. Im więcej ich było, tym plan, scenografia, kostiumy, choreografia i pozostałe elementy w kadrze stawały się coraz bardziej rozbudowane. Nowa wersja to montaż najlepszych scen wersji interaktywnej.

"Kokosanki" to trzeci po utworach "Spokój" i "Total błękit" singel z płyty "Discordia", która ukazała się w październiku 2017 r.

"Discordia" została nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii album roku - elektronika.

- Gdy jeszcze jakiś czas temu myślałam o naszej branży muzycznej, to wydawała mi się ona bardzo podzielona. Miałam wrażenie, że nie da się być zarówno alternatywnym, jak i mainstreamowym. Te światy się ze sobą gryzą i nie da się ich połączyć, bo będzie to nieprawdziwe. I teraz jestem sama nieco zaskoczona, bo to jest jednak możliwe. Udaję mi się funkcjonować na własnych zasadach w obu tych przestrzeniach. Nie uważam się za bardzo alternatywną wokalistkę, ale i nie jestem przesadnie mainstreamowa. Chodzę po grubej linii między dwoma miejscami w muzyce. Mam fanów z obu stron i żadnym nie przeszkadza, że to wszystko idzie takim torem - wyjaśniała Natalia Nykiel w rozmowie z Interią.