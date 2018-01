Nagroda GaMa: Poznaj nominowanych do najlepszej polskiej płyty 2017 roku

​7 marca po raz pierwszy zostanie wręczona Nagroda GaMa, przyznawana najlepszej polskiej płycie roku. Redakcja "Gazety Magnetofonowej" zaprezentowała 20 nominowanych tytułów.

Nagroda GaMa zostanie wręczona 7 marca /materiały prasowe

GaMa ma być wyróżnieniem funkcjonującym poza gatunkowymi, środowiskowymi i pokoleniowymi podziałami - tak jak funkcjonuje "Gazeta Magnetofonowa". Dlatego dziennikarze związani z kwartalnikiem nominują do Nagrody, ale jej nie przyznają.

Najlepszą płytę spośród 20 nominowanych wybierze kapituła, w której obok autorów "Gazety Magnetofonowej" znajdą się dziennikarze muzyczni z wielu polskich i zagranicznych redakcji. Pełny skład kapituły Nagrody GaMa zostanie niebawem podany do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 7 marca, podczas uroczystej gali organizowanej przez "Gazetę Magnetofonową" oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Więcej informacji o nagrodzie, magazynie i polskiej muzyce znajdziecie na oficjalnej stronie "Gazety Magnetofonowej".

Lista płyt nominowanych do Nagrody GaMa za najlepszy polski album 2017 roku przedstawia się następująco:

Bitamina "Kawalerka", Kalejdoskop

BNNT "Multiverse", Instant Classic

EABS "Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)", Astigmatic

Hańba! "Będą bić!", Antena Krzyku

Jarecki "Za wysoko", Supa'High Music

Jazz Band Młynarski-Masecki "Noc w wielkim mieście", Agora / Lado ABC

Kobieta z wydm "Bental", Thin Man

L.Stadt "L.Story", Mystic

Lotto "VV", Instant Classic

Maniucha & Ksawery "Oj borom, borom", Wodzirej

MIN t "Assemblage", Regime Brigade

Mrozu "Zew", Warner Music Poland

Nagrobki "Granit", BDTA

Paulina Przybysz "Chodź tu", Kayax

Piernikowski "No Fun", Latarnia

Stefan Wesołowski "Rite of the End", Ici d’ailleurs

Thaw "Grains", Agonia

Trupa Trupa "Jolly New Songs", Ici d'ailleurs / Antena Krzyku

Voo Voo "7", Art2Music / Agora

Zimpel / Ziołek "Zimpel / Ziołek", Instant Classic.