MTV EMA 2017: Poznaj nominacje. Kto z polskich artystów ma szansę na nagrodę?

​Stacja MTV ogłosiła nominacje do MTV EMA 2017. O tytuł najlepszego polskiego artysty walczą: Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Monika Lewczuk, Margaret i Natalia Nykiel. Kto jeszcze ma szansę na statuetkę w tym roku?

Natalia Nykiel zdobędzie tytuł najlepszego polskiego artysty? /Baranowski /AKPA

Gala MTV EMA 2017 odbędzie się 12 listopada o godz. 21. W ubiegłym tygodniu stacja MTV ogłosiła, że gospodynią tegorocznej ceremonii będzie Rita Ora. Artystka uświetni również ten wieczór swoim występem.

Teraz stacja MTV ogłosiła także nominacje do MTV EMA 2017. W wyścigu o statuetki prowadzi światowa ikona pop, Taylor Swift. Artystka zgarnęła aż sześć nominacji w tym za najlepszy teledysk do hitu "Look What You Make Me Do", który zadebiutował na tegorocznej gali MTV VMA w sierpniu. Swift po piętach depcze piosenkarz i autor tekstów Shawn Mendes, który walczy o statuetki w pięciu kategoriach, m.in. najlepsza piosenka i najlepszy artysta.

Nominowani w kategorii najlepszy artysta Kendrick Lamar i Ed Sheeran mają szanse otrzymać tytuły najlepszy artystów w swoich rodzinnych stronach (Best US Act i Best UK & Ireland Act). Sheeran stanie również w szranki w kategorii piosenka roku. Jego hit "Shape of You" walczyć będzie ze szturmującym listy przebojów utworem "Wild Thoughts", hitem Shawna Mendesa "There’s Nothing Holdin’ Me Back", niekwestionowanym hymnem tego lata "Despacito" oraz hitem Clean Bandit, "Rockabye".

NOMINACJE MTV EMA 2017

NAJLEPSZA PIOSENKA

Clean Bandit - "Rockabye" ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled - "Wild Thoughts" ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran - "Shape of You"

Luis Fonsi & Daddy Yankee - "Despacito (Remix)" ft. Justin Bieber

Shawn Mendes - "There’s Nothing Holdin’ Me Back"

NAJLEPSZY ARTYSTA

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

NAJLEPSZY LOOK

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

Zayn

Rita Ora ma najlepszy look?

NAJLEPSZY DEBIUT

Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

KYLE

Rag‘n’Bone Man

NAJLEPSZY WYKONAWCA POP

Camila Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

NAJLEPSZY TELEDYSK

Foo Fighters - "Run"

Katy Perry - "Bon Appétit" ft. Migos

Kendrick Lamar - "HUMBLE."

KYLE - "iSpy" ft. Lil Yachty

Taylor Swift - "Look What You Made Me Do"

NAJLEPSZY WYSTĘP NA ŻYWO

Bruno Mars

Coldplay

Ed Sheeran

Eminem

U2

NAJLEPSZY WYKONAWCA MUZYKI ELEKTRONICZNEJ

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

NAJLEPSZY WYKONAWCA ROCKOWY

Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

NAJLEPSZY WYKONAWCA HIPHOPOWY

Drake

Eminem

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

NAJLEPSZY WYKONAWCA ALTERNATYWNY

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Thirty Seconds To Mars

NAJWIĘKSI FANI

Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

Shawn Mendes

Taylor Swift

NAJLEPSZY WYKONAWCA W SERII PUSH

Hailee Steinfeld

Jon Bellion

Julia Michaels

Kacy Hill

Khalid

KYLE

Noah Cyrus

Petite Meller

Rag'n'Bone Man

SZA

The Head And The Heart

NAJLEPSZY WYKONAWCA W SERII WORLD STAGE

Steve Aoki - Live from Isle of MTV Malta 2016

Kings of Leon - Live from Oude Luxor Theatre, Rotterdam, The Netherlands 2016

Tomorrowland 2017

DNCE - Live from Isle of MTV Malta 2017

The Chainsmokers - Live from Isle of MTV Malta 2017

Foo Fighters - Live from Barcelona, Spain 2017

NAJLEPSZY POLSKI ARTYSTA

Bednarek

Dawid Kwiatkowski

Monika Lewczuk

Margaret

Natalia Nykiel.