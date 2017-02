Monika Lewczuk o współpracy z Alvaro Solerem: To duża szansa

Wokalistka doskonale wspomina współpracę z Alvaro Solerem. Twierdzi, że praca nad kawałkiem "Libre!" przypominała raczej zabawę niż obowiązek zawodowy. Po duecie z hiszpańskim artystą Monika Lewczuk planuje kolejną muzyczną współpracę. Twierdzi jednak, że priorytetem jest dla niej obecnie praca nad drugą solową płytą.

Monika Lewczuk nagrała duet z Alvaro Solerem /AKPA

Monika Lewczuk zadebiutowała w 2015 roku singlem "#Tam tam", który uzyskał status złotej płyty. Kawałek promował pierwszy album wokalistki, zatytułowany "#1", który ukazał się blisko rok później.

Reklama

Jesienią 2016 roku podjęła natomiast współpracę z hiszpańskim wokalistą Alvaro Solerem. Nagrali wspólnie nową wersję międzynarodowego hitu "Libre!". Wokalistka twierdzi, że z propozycją współpracy wystąpili członkowie teamu Hiszpana.

"Zgłosili się do mojej wytwórni z prośbą o pomoc w znalezieniu polskiej artystki, która mogłaby wykonać polska wersję 'Libre' no i padło na mnie. Bardzo się ucieszyłam, byłam bardzo podekscytowana" - mówi Monika Lewczuk agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Teledysk do "Libre" powstał w Berlinie (tam obecnie mieszka Alvaro Soler, którego ojciec jest Niemcem). Za reżyserię odpowiada pracująca już wcześniej z Moniką Lewczuk Anna Powierża (ma na koncie klipy także dla m.in. Antka Smykiewicza, Kasi Popowskiej, Marii Niklińskiej, Stashki, Ewy Szlachcic i Adiego Kowalskiego).

Clip Alvaro Soler Libre ft. Monika Lewczuk

"Może w teledysku nawet widać trochę, że jestem bardziej słowiańska, a Alvaro ma jednak energię bardziej żywą. Chociaż wydaje mi się też, że Alvaro jest osobą bardzo ciepłą i można się przy nim poczuć bardzo komfortowo, więc ja np. nie odczułam żadnych różnic" - mówi Monika Lewczuk.

Wokalistka znana z piątej edycji "The Voice of Poland" nie ukrywa, że w momencie podejmowania decyzji o współpracy z Alvaro Solerem nie zdawała sobie sprawy ze skali jego popularności w Polsce. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy była bowiem całkowicie skoncentrowana na materiale na swoją debiutancką płytę i rzadko słuchała radia.

"Trochę mi to umknęło, że on jest aż tak bardzo popularny. Ale się ucieszyłam bardzo i uważam, że to jest naprawdę świetna współpraca i duża szansa" - mówi Monika Lewczuk.

Premiera polsko-hiszpańskiej wersji "Libre!" miała miejsce w grudniu 2016 roku. Monika Lewczuk zaśpiewała ją wraz z Alvaro Solerem także na żywo podczas kilku koncertów. Obecnie Polka pracuje nad swoją drugą solową płytą. Twierdzi, że jest to w tej chwili jej absolutny zawodowy priorytet. Nie wyklucza jednak kolejnej współpracy z innymi artystami przy nagrywaniu piosenek.

"Myślę, że jeszcze niejednokrotnie będą tego typu sytuacje, kiedy nagramy coś z kimś. Być może będzie nawet coś takiego niedługo, bo mamy jakiś plan" - mówi wokalistka.