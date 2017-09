"Milionerzy": Stevie Wonder i pytanie za 5 tys. zł

75 tys. zł w "Milionerach" wygrała Ewa Rzeźniczak. Wcześniej odpowiedziała na muzyczne pytanie warte 5 tys. zł.

Ewa Rzeźniczak i muzyczne pytanie warte 5 tys. zł /TVN

"Milionerzy" ponownie zagościli na antenie od początku września. Show prowadzony przez Huberta Urbańskiego był wiosennym przebojem TVN, a nowa edycja ponownie przyciąga tłumy chętnych do gry o milion, a także wielu widzów przed telewizory.



W programie co jakiś czas pojawiają się pytania związane z muzyką. Tym razem Ewa Rzeźniczak usłyszała je na poziomie 5 tys. zł.

Ekonomistka z Ciechanowa zmierzyła się z pytaniem o autora przeboju "I Just Called to Say I Love You". Do wyboru miała Michaela Jacksona, Adele, Amy Winehouse i Steviego Wondera.



Uczestniczka od razu poprawnie wskazała na tego ostatniego wygrywając 5 tys. zł.



Clip Stevie Wonder I Just Called To Say I Love You

"I Just Called to Say I Love You" to piosenka z 1984 roku, która po raz pierwszy pojawiła się w komedii "Kobieta w czerwieni" Gene'a Wildera. Przez trzy tygodnie utwór przebywał na szczycie amerykańskiej listy przebojów.

Za to nagranie Stevie Wonder zgarnął takie nagrody jak m.in. Oscar, Złoty Glob oraz trzy nominacje do Grammy.

W wiosennym sezonie "Milionerów" dwukrotnie padło pytanie za milion, sześć razy za pół miliona.



Jako pierwsza 500 tysięcy złotych wygrała Sonia Ciuk. W odcinku specjalnym Kinga Rusin i Piotr Kraśko również wygrali pół miliona złotych, które przekazali na rzecz Fundacji TVN "Nie jesteś sam".

Jak dotąd główna wygrana padła tylko raz, w 2010 roku.

"Szkoda, że nie zdarzało się to częściej! Mam jednak nadzieję, że tej jesieni komuś dopisze szczęście" - przyznaje gospodarz "Milionerów".

"Milionerzy" emitowani są od poniedziałku do czwartku o godz. 20.55 na antenie TVN.

