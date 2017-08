Miley Cyrus młodnieje? (nowy teledysk "Younger Now")

Jedna z najsłynniejszych młodych wokalistek świata, Miley Cyrus, udostępniła teledysk do najnowszego, napisanego przez siebie utworu “Younger Now". Singel zwiastuje jej płytę o tym samym tytule, która do sprzedaży trafi już 29 września.

Nowa płyta Miley Cyrus coraz bliżej /materiały prasowe

Klip do utworu "Younger Now" wyreżyserowała Diane Martel przy współpracy z samą Miley Cyrus, a za choreografię odpowiada Michael Rooney.

Cyrus oddaje w nim hołd Elvisowi, co zbiega się z obchodami 40. rocznicy jego śmierci. Jej fascynacja Królem znana jest od dawna, wielokrotnie powtarzała w wywiadach, że bardzo inspiruje się nim w swojej twórczości.

27 Sierpnia Miley Cyrus wystąpi podczas MTV Video Music Awards, gdzie jej ostatni singel "Malibu" nominowany jest w kategorii najlepszy teledysk pop.

We wrześniu natomiast wróci na krzesło jurorskie w amerykańskiej wersji programu "The Voice".

Album “Younger Now" ukaże się 29 września. Na nowym krążku oprócz utworu tytułowego i "Malibu" znajdzie się też piosenka "Inspired" nagrana w ramach obchodów Pride, jaką Cyrus zaśpiewała m.in. podczas koncertu "One Love Manchester". Miley jest też jedną z najczęściej wyszukiwanych artystek w internecie z ponad 160 milionami fanów na platformach społecznościowych i trzema miliardami odtworzeń swoich klipów.

Zobacz teledysk "Younger Now":



"Younger Now" - tracklista:

1. "Younger Now"

2. "Malibu"

3. "Rainbowland ft Dolly Parton"

4. "Week Without You"

5. "Miss You So Much"

6. "I Would Die For You"

7. "Thinkin’"

8. "Bad Mood"

9. "Love Someone"

10. "She’s Not Him"

11. "Inspired".