Mike Oldfield powraca z albumem "Return To Ommadawn"

Legenda brytyjskiego progresywnego rocka Mike Oldfield powraca do korzeni albumem "Return To Ommadawn". Krążek zawiera dwuczęściową suitę. Premiera - 20 stycznia.

"Return To Ommadawn" to powrót Mike'a Oldfielda do muzyki, która przyniosła mu sławę na początku lat 70. Napisana, zagrana, zarejestrowana oraz wyprodukowana w całości przez samego artystę w jego domowym studio w Nassau, "Return To Ommadawn", to oparta przede wszystkim o akustyczne instrumenty, dwuczęściowa suita.

"Po czterdziestu latach ludzie wciąż cenią sobie najbardziej moje trzy pierwsze albumy, przy czym 'Ommadawn' bije popularnością nawet 'Tubular Bells'" - mówi Mike Oldfield.

"Nagrywanie 'Return To Ommadawn' to jak powrót do mojego prawdziwego ja" - dodaje artysta.

Oldfield stał się znany w latach 70. XX wieku, kiedy debiutował albumem "Tubular Bells". Krążek okazał się sukcesem, tak artystycznym, jak i komercyjnym.

Dobre przyjęcie przez krytyków oraz świetna sprzedaż okryła sławą młodego, zamkniętego w sobie muzyka. Dwuczęściowa suita stała się jedną z klasycznych pozycji rocka progresywnego. Podsumowaniem sukcesu albumu było wykorzystanie początkowej części "Part One" jako motywu muzycznego filmu "Egzorcysta".