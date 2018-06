Michał Wiśniewski wspiera Polaków ("We Go For Goal" na mundial 2018)

Po sześciu latach Michał Wiśniewski wyciągnął z szuflady piosenkę "We Go For Goal", którą chce wesprzeć polską drużynę na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji.

Michał Wiśniewski też nagrał piosenkę dla polskiej reprezentacji AKPA

Polska we wtorek (19 czerwca) rozpoczyna rywalizację na mundialu meczem z Senegalem. W grupie H zmierzy się jeszcze z Kolumbią (24 czerwca) i Japonią (28 czerwca).

Reklama

"Tak oto dołączam do grona niesfornych artystów, którzy napisali piosenkę piłkarską... :) !!! Zresztą.. To nie pierwsza piosenka, bo popełniliśmy już przecież utwór 'Jadą kibice' !!! :)" - napisał na Facebooku Michał Wiśniewski.

"'We Go For Goal' powstała już dość dawno, bo 6 lat temu, ale wtedy wylądowała w szufladzie... Dzisiaj z dumą prezentuję ją Wam, więc jeśli macie ochotę - zapraszam do kibicowania Polakom w jej rytmie!!!" - dodaje lider Ich Troje.

Animowany klip do "We Go For Goal" zawiera fragmenty meczów polskiej reprezentacji.

Autorem piosenki jest niemiecki producent Harald Reitinger.