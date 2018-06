Michał Szpak: Mam nadzieję, że nie krzywdzę tym ludzi

Siedem lat temu szeroka publiczność poznała Michała Szpaka. Jak teraz swój udział w programie "X Factor" wspomina długowłosy wokalista?

Michał Szpak i Kuba Wojewódzki w programie "X Factor" (2011 r.) /Wojciech Olszanka / East News

"Kolorowy ptak" - tak swoją osobę na castingach do "X Factora" podsumował Michał Szpak.

Reklama

Wokalista na castingu do show TVN wzbudził śmiech na widowni z powodu swojego wyglądu. Jurorka Maja Sablewska poprosiła wówczas Michała o zdjęcie całej biżuterii, którą miał na sobie, a wkrótce pojawiły się pogłoski o ich domniemanym konflikcie.

Jednak wykonanie przez Szpaka piosenki Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat" sprawiło, że szyderstwa się skończyły, a Kuba Wojewódzki niemal zaniemówił.

Wideo MICHAŁ SZPAK - X-FACTOR DZIWNY JEST TEN ŚWIAT!

Sprawdź tekst utworu "Dziwny jest ten świat" w serwisie Teksciory.pl!

U Wojewódzkiego Szpak był pewniakiem. "Mam w domu parę tysięcy płyt, ale brakuje mi jednej. Wiesz jakiej? Twojej!" - mówił do niego juror, który stał się jego mentorem w programie.

Ostatecznie Szpak w finale przegrał z Gienkiem Loską, ale to on zrobił większą karierę od swojego znacznie starszego kolegi po fachu.

"Z Mają mam naprawdę bardzo dobry kontakt teraz. To był wspaniały czas" - mówi teraz wokalista w rozmowie z Agnieszką Jastrzębską z "Dzień dobry TVN".



"Publika myślała, że to wykreowana postać, czas doprowadził do tego, żeby ludzie zrozumieli, że tak nie jest" - wspomina swój udział w "X Factorze".

Wideo Michał Szpak: Mam nadzieję, że to, co robię, jest dobre i nie krzywdzę tym ludzi (Dzień Dobry TVN/x-news)

Początki muzycznej kariery po programie nie były łatwe. Pierwsza EP-ka "XI" została przyjęta dość chłodno, wytwórnia odwróciła się do niego plecami. W pewnym momencie wydawało się, że Michał będzie kolejnym przegranym z talent show.

Ostatecznie Szpak odmienił swój los, wydał bardzo dobrze przyjętą płytę "Byle być sobą" (2015), odniósł sukces w Opolu, a przede wszystkim na Eurowizji (ósme miejsce w Szwecji w 2016 roku) i stał się jednym z popularniejszych wokalistów w Polsce.

"To niesamowite, że ten czas tak szybko upłynął. Mam nadzieję, że to, co robię, jest dobre i nie krzywdzę tym ludzi" - mówi Szpak w "DDTVN".

7 września ukaże się jego nowy album "King of the Season" promowany singlami "Don't Poison Your Heart" i "King of the Season".