Michał Bajor świętuje: "Jest okazja" w TVP2

60. urodziny, 45-lecie kariery artystycznej, 30. rocznica wydania debiutanckiego albumu i premiera 20. płyty - powodów do świętowania Michał Bajor ma mnóstwo.

Michał Bajor ma powody do świętowania /fot. Michał Woźniak /East News

Michał Bajor na muzycznej scenie pojawił się na początku lat 70. Pierwszym dużym sukcesem była wygrana na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze (1973).

Niemal równocześnie rozpoczął karierę filmową - zadebiutował u Agnieszki Holland w krótkometrażowym "Wieczorze u Abdona" u boku Beaty Tyszkiewicz. Wkrótce dostał się do PWST w Warszawie.

W dorobku ma liczne role filmowe u takich gwiazd kina, jak m.in. Krzysztof Kieślowski, Filip Bajon, Feliks Falk, Wojciech Marczewski, Barbara Sass i Jerzy Kawalerowicz (pamiętny występ w "Quo Vadis"). W 1988 r. zagrał w nominowanym do Oscara filmie "Hanussen" Istvána Szabó.

Wielokrotnie pojawiał się w teatrze - przez lata współpracował z Teatrem Ateneum w Warszawie.



W swojej twórczości sięgał po utwory m.in. Jacques'a Brela, Marka Grechuty, Jonasza Kofty, Wojciecha Młynarskiego, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego i Piotra Bajora.

To właśnie Michał Bajor jest głównym bohaterem dzisiejszego odcinka nowego programu TVP2 - "Jest okazja" (godz. 22:20). Show prowadzi Tomasz Tylicki.



W programie pojawią się przyjaciele i zaproszeni goście Bajora: Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Maria Szabłowska, Michał Szpak, Monika Borzym, a także chrzestne dzieci wokalisty: Bogumiła Bajor czy syn Jana Frycza, Wojciech.

Na planie "Jest okazja" nie zabrakło niespodzianek, takich jak pierwsze w historii spotkanie Michała Bajora z Michałem Szpakiem, który z przyjemnością wspominał rozmowę telefoniczną i gratulacje, otrzymane od niego po swoim występie na Eurowizji. Szpak nie krył wzruszenia podczas wykonaniu utworu "Moja miłość największa" przed Michałem Bajorem.

- To jest muzyka, która żyje od pokoleń. Jego repertuar nie jest łatwy, trzeba mu sprostać i mam nadzieję, że mnie się to uda - zrobię wszystko, co w mojej mocy - mówił Interii Michał Szpak o twórczości swojego starszego imiennika.



Specjalnie dla artysty na planie stawiła się również Monika Borzym, która wykonała utwór "Stonowany luz".



Podczas spotkania z widzami Michał Bajor wspominał nie tylko początki swojej kariery zawodowej jako aktor i wokalista, ale podzielił się również wielką miłością do podróży. Przez lata zwiedził niemal każdy kontynent, ale przyznał też, że jego największą miłością pozostają Włochy.

Dodajmy, że 21 kwietnia ukaże się płyta "Od Kofty.. do Korcza vol. 1".