Mezo i jego "Poświęcenie"

Przygotowujący się do kolejnego maratonu Jacek "Mezo" Mejer, przygotował kolejny motywujący teledysk - "Poświęcenie".

Mezo w akcji /fot. Tomasz Raczyński /My Music

"Długo szukałem impulsu do nagrania nowej płyty. Znalazłem go w swojej pozamuzycznej pasji - w sporcie. Zawsze lubiłem bieganie, pierwszy maraton przebiegłem w 2002 roku w wieku 20 lat. Od 3 lat zacząłem się jednak w to angażować, znacznie bardziej trenując regularnie i z misją bicia kolejnych swoich 'życiówek'. Moja głowa jest w tej chwili tak przepełniona bieganiem, że stworzyłem w połowie tematyczną płytę biegową. Druga część albumu to 'normalne', uniwersalne piosenki" - tak Mezo zapowiadał wydany w marcu nowy album "Życiówka".

Tytułowa "Życiówka" opowiada o potrzebie przełamywania własnych słabości.

Teraz Jacek Mejer trenuje przed jesiennym maratonem (jego rekord życiowy wynosi 2 godziny 48 minut). Teledysk "Poświęcenie" został nagrany w pięknej Szklarskiej Porębie - zwanej mekką biegaczy w Polsce.

W najbliższym czasie weźmie udział w maratonie w Walencji (19 listopada). "Dla wszystkich aktywnych! Muzyka, Sport, Motywacja!" - zachęca Mezo.

