Metallica i Lady Gaga na Grammy 2017: Nie milkną echa występu

W sieci oraz mediach wciąż głośno jest o wpadce Metalliki na ceremonii rozdania nagród Grammy. James Hetfield nie krył swojej złości na backstage'u. Tymczasem Lars Urlich przyznał, że chętnie widziałby Lady Gagę na wokalu w swoim zespole.

Metallica znalazła winnego wpadki na Grammy? /Joe Scarnici / Getty Images

W trakcie występu Metalliki na Grammy mikrofon Jamesa Hetfielda przestał działać. Jego wokalu nie było słychać przez pierwszą zwrotkę utworu "Moth Into Flame". Wybrnąć z trudnej sytuacji pomogła mu Gaga, która wraz z muzykiem zaczęła używać jednego mikrofonu.



Gitarzysta grupy po zakończeniu występu był wściekły. Hetfield uderzył w mikrofon i rzucił swoją gitarą o ziemię. Nieco lepszą minę do złej gry robiła Lady Gaga, która napisała na Instagramie, że występ z zespołem był dla niej jednym z lepszych w trakcie całej kariery.

Zespół winą za wpadkę obarczył jedną z osób z obsługi, która odpięła przewód łączący mikrofon z głośnikami.

Występu Metalliki nie będzie dobrze wspominać również aktorka Laverne Cox, która przed show grupy zapowiedziała jedynie Lady Gagę. Gwiazda następnego dnia przeprosiła za swoją pomyłkę.



Tymczasem Lars Urlich stwierdził, że Lady Gaga świetnie pasowałaby do grupy. Perkusista Metalliki stwierdził, że wokalistka mogłaby zostać honorowym członkiem zespołu.

"Mamy wokal przewodni, więc najlepiej jest nazwać jej działalność 'współ-wokalem przewodnim'. Rozmawiamy teraz nad możliwym, stałym włączeniem jej do Metalliki i graniem w piątkę" - stwierdził w rozmowie z Access Hollywood Ulrich.

Perkusista przyznał również, że jest fanem piosenkarki od jakiegoś czasu i był zachwycony jej występem na 51. Super Bowl.

"Zmiażdżyła. Była niesamowita. Myślę, że w naszym kraju jest obecnie sporo podziałów, ale na pewno wszyscy byli zgodni, że Lady Gaga świetnie sobie poradziła i nikt nie zrobiłby tego lepiej" - dodał Ulrich.



O współpracy z Gagą wypowiedział się również gitarzysta Kirk Hammett. "Kiedy usłyszeliśmy o możliwym występie z Lady Gagą stwierdziliśmy, że to interesujące. A kiedy zaczęła pracować z nami nad wykonaniem utworu, wychodziło to naprawdę dobrze. Ona jest naprawdę otwarta i chętna do pracy nad różnymi rozwiązaniami i chciała zobaczyć, co wypali najlepiej" - mówił.

Obecnie Metallica oraz Lady Gaga przygotowują się do rozpoczęcia światowych tras koncertowych. Metalowy zespół promował będzie płytę "Hardwired... to Self-Destruct", a Gaga album "Joanne". Oba albumy na rynek trafiły jesienią 2016 roku.