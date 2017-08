Metallica: Duży projekt (reedycja "Master Of Puppets")

Jeszcze w tym roku lub na początku 2018 r. ukaże się specjalne wznowienie przełomowej płyty "Master of Puppets" grupy Metallica.

Album "Master of Puppets" grupy Metallica ukazał się 3 marca 1986 r. /

Osiem utworów (w tym jeden instrumentalny i jedna ballada, tradycyjnie jako czwarty numer na płycie) i 55 minut muzyki - tak w telegraficznym skrócie wygląda zawartość "Master Of Puppets". W rozlicznych zestawieniach ta płyta grupy Metallica zaliczana jest do klasyki. Magazyny "Time", "Rolling Stone" czy "Q" umieściły ją w swoich zestawieniach najlepszych płyt wszech czasów.

Trzeci album kalifornijskiej formacji uznawany jest za przełomowy w karierze Metalliki, która miała już w dorobku świetnie przyjęte na metalowej scenie płyty "Kill 'Em All" (1983) i "Ride The Lightning" (1984). "Przez trzy krótkie lata Metallica poczyniła gigantyczne, definiujące gatunek postępy w kategoriach głębi pisanych tekstów i złożoności kompozycji" - podkreślał Chris Ingham, dziennikarz brytyjskiego "Metal Hammera", w swojej książce "Nothing Else Matters. Metallica: Historie największych utworów".

Wspomniane "Kill 'Em All" i "Ride The Lightning" zostały wznowione w kwietniu 2016 r. Wkrótce przyjdzie czas na zremasterowaną reedycję "Master of Puppets".

"Pracujemy nad tym. Jest wiele materiałów związanych z 'Master of Puppets'; to duży projekt" - powiedział perkusista Lars Ulrich w rozmowie z kanadyjskim serwisem "Voir".

Muzyk zdradził, że wznowienia można spodziewać się pod koniec 2017 r. lub na początku 2018 r.

We wrześniu 2016 r. premierę miała książka "Metallica: Back to the Front" opowiadająca historię powstania "Master of Puppets" oraz towarzyszącej jej trasie koncertowej. To w trakcie promującego tournee w wypadku autokaru zginął basista Cliff Burton.

