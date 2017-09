Maryla Rodowicz przed Opolem: Mam nadzieję, że tak zostanie

Cieszę się, że tylu artystów wystąpi w Opolu - podkreśla królowa polskiej piosenki. Maryla Rodowicz uważa, że opolski festiwal zawsze jednoczył artystów, i ma nadzieję, że tak będzie i podczas tegorocznej edycji.

Maryla Rodowicz w Opolu będzie świętować jubileusz 50-lecia /AKPA

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu organizowany jest od 1963 roku (nie odbył się jedynie raz - w 1982 r.). Jak twierdzi Maryla Rodowicz od pierwszych lat istnienia impreza ta była świętem rodzimej muzyki, a udział w niej stanowił marzenie każdego artysty. Muzycy mieli okazję nie tylko zaprezentować nowy repertuar, ale i nawiązać kontakty z innymi przedstawicielami branży. Maryla Rodowicz wspomina, że podczas prób artyści oglądali nawzajem swoje występy, a wieczorami spotykali się dodatkowo w jedynej istniejącej wówczas restauracji.

"To było naprawdę wyjątkowe, spotykaliśmy się na tym festiwalu raz w roku. Każdy zawsze chodził swoimi drogami, grał swoje koncerty, a to Opole było miejscem, które nas jednoczyło. Mam nadzieję, że tak zostanie" - mówi wokalistka agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu niemal zawsze odbywał się w czerwcu jako podsumowanie sezonu artystycznego. W tym roku ze względu na masową rezygnację wykonawców w tym głównej gwiazdy festiwalu, Maryli Rodowicz (powodem była atmosfera skandalu wokół festiwalu i śmierć jej matki Janiny Rodowicz-Krasuckiej) oraz rozwiązanie umowy przez prezydenta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego, impreza została zawieszona. Ostatecznie w wyniku porozumienia pomiędzy TVP a miastem Opole ustalono, że festiwal jednak się odbędzie. Termin koncertów przesunięto na 15-17 września.

"Zanosiło się na to, że to się w ogóle nie będzie festiwalu w Opolu. Cieszę się, że został ustalony termin wrześniowy i że tylu artystów zdecydowało się wystąpić, to jest budujące" - mówi Maryla Rodowicz.

Pierwszego dnia (piątek 15 września) odbędzie się jubileuszowy koncert Maryli Rodowicz "Wariatka tańczy - 50 lat na scenie". Piosenki wokalistki wykonają wraz z nią m.in. Doda oraz Cleo. Maryla Rodowicz zapowiada wiele zaskakujących wykonań.

"Czy to dla nich nobilitacja? Nie wiem, jestem pełna podziwu dla młodych artystów, życzę im jak najlepiej. Myślę, że oni sobie radzą, jak obserwuję scenę muzyczną, oni są w radiu, są grani, grają koncerty, więc nie jest źle" - mówi wokalistka.

Królowa polskiej piosenki zamierza również jak zawsze zaskoczyć opolską publiczność niezwykłymi strojami scenicznymi. Zapowiada, że wystąpi w różnorodnych kreacjach, zarówno odświętnych sukniach, jak i bajkowych strojach w klimacie "Alicji w krainie czarów". Nie ukrywa, że niektóre kreacje zaprojektowane zostały z przymrużeniem oka.