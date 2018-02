Marta Gałuszewska na Eurowizję: Zobacz teledysk "Why Don't We Go"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk "Why Don't We Go" do eurowizyjnej propozycji Marty Gałuszewskiej, zwyciężczyni ósmej edycji "The Voice of Poland".

Po wygranej w "The Voice of Poland" 24-letnia Marta Gałuszewska podzieliła się teledyskiem do swojego pierwszego utworu "Nie mów mi nie", który zaśpiewała w półfinale muzycznego show TVP2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marta Gałuszewska o planach na 2018 rok TV Interia

Podopieczna Michała Szpaka przygotowała anglojęzyczną wersję - pod tytułem "Why Don't We Go" - na potrzeby polskich preselekcji do Eurowizji.

8 lutego TVP ogłosiła, że Gałuszewska zakwalifikowała się do finałowego koncertu. O wyjazd do Lizbony w najbliższą sobotę (3 marca) rywalizować będzie z Future Folk, Gromee, Happy Prince, Mają Hyży, Isabel Otrebus, Pablossonem, Saszan, Ifi Ude i Moniką Urlik.

Za teledysk "Why Don't We Go" odpowiada Pascal Pawliszewski, który pracował wcześniej z takimi wykonawcami, jak m.in. Feel i Lanberry, Cugowscy, Lady Pank, Ania Wyszkoni, Michał Bajor, Mateusz Grędziński, Patryk Kumór, Adam Stachowiak, Alicja Janosz, Paulina Lenda i Ania Kłys.



W klipie występują tancerze Allan Piotrowski, Natalia Konarska, Martyna Kapral, Jessica Ali, Sylwia Gumbi, Darek Bujanowski, Piotr Abramowicz oraz aktorzy Valerii Yatsenko, Kasia Hallala i Kevin Piotrowski.

Clip Marta Gałuszewska Why Don't We Go

Różowowłosa wokalistka pracuje obecnie nad swoją debiutancką płytą. - Będę miała teraz bardzo dużo pracy i mam nadzieję, że uda mi się jak najszybciej wejść do studia i wynieść z niego jak najwięcej - opowiadała w rozmowie z Interią.

Teledysk do singla "Nie mów mi nie" ma ponad 3,9 mln odsłon.



Clip Marta Gałuszewska Nie mów mi nie

