​Mariah Carey zaśpiewała na scenie z 6-letnią córeczką

Podczas koncertu Mariah Carey w Los Angeles na scenie do wokalistki dołączyła jej córeczka Monroe, która wraz z mamą zaśpiewała fragment jednej z jej piosenek.

Mariah Carey wypromuje swoją córeczkę? /Pascal Le Segretain /Getty Images

W poniedziałek (31 lipca) Mariah Carey razem z Lionelem Richie dali koncert w Los Angeles.

Podczas występu Carey na scenie dołączyły do niej jej dzieci - 6-letnie bliźnięta, Monroe i Maroccan.

W pewnym momencie córka gwiazdy zaśpiewała wraz z mamą fragment utworu "Always Be My Baby" z 1996 roku.

W sieci znaleźć można nagranie z tego momentu koncertu Mariah Carey.