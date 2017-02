Maleńczuk stanie przed sądem. Oskarżono go o pobicie przeciwnika aborcji

Do Sądu Rejonowego w Krakowie wpłynął prywatny akt oskarżenia w imieniu pokrzywdzonego działacza Fundacji Pro przeciwko Maciejowi Maleńczukowi - poinformował "Gość Niedzielny". Według pozywającego muzyk podczas marszu antyaborcyjnego pobił aktywistę.

Maciej Maleńczuk stanie przed sądem /Marek Lasyk /Reporter

17 grudnia 2016 roku w Krakowie odbył się masz przeciwników aborcji, zorganizowany przez Fundację Pro. Na nim pojawił się także Maciej Maleńczuk. Gwiazdor zaatakował aktywistę pro-life, Łukasza Koniecznego, który całe zdarzenie opisał na Stopaborcji.pl.

"Podczas pikiety zostałem zaatakowany przez Macieja Maleńczuka. Początkowo krzyczał na mnie i innych wolontariuszy, następnie podszedł do mnie, wyrwał mi transparent i rzucił o ziemię. Mój protest rozwiązał uderzeniem mnie pięścią w lewą część żuchwy. Zgłosiłem zajście nieopodal stojącej policji" - relacjonował Konieczny.

Muzyk po wezwaniu policji oddalił się z miejsca zdarzenia, ale o całym zajściu poinformował na Facebooku (pisownia oryginalna):

"O 15 jesteśmy z powrotem. Mamy wroga. Demonstrują opłacone szmaty prezentując płody aborcyjne. Kierownikowi osobiście wyplacilem piąchę. Wracam o 15 i rozpier*alam tą pikietę. Na razie byłem sam kto ze mną o 15 Kraków" - pisał Maleńczuk. Wpis został usunięty.

Zdjęcie Maciej Maleńczuk na Facebooku / oficjalna strona wykonawcy

Sprawą zajęli się prawnicy Ordo Iuris, który całe zajście za zakwalifikowali jako naruszenie nietykalności cielesnej zaatakowanego. Prywatny akt oskarżenia został złożony w Sądzie Rejonowym Kraków-Śródmieście.

"Maciej Maleńczuk nie dość, że napadł na pokrzywdzonego, tylko dlatego, że ten był uczestnikiem zgromadzenia i prezentował pogląd, z którymi Maleńczuk się nie zgadzał, to jeszcze chełpił się tym faktem i zachęcał językiem pełnym nienawiści do kolejnych aktów agresji. W naszej opinii takie zachowanie, niezależnie od tego czy sprawca jest osobą publiczną czy nie, zasługuje na karę pozbawienia wolności, o co wnioskujemy" - skomentował na Ordoiuris.pl Maciej Kryczka.

Maleńczuk nie ukrywa swoich poglądów politycznych. 19 grudnia można było go spotkać m.in. na proteście pod Wawelem przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości.