Madonna mówiła o "wysadzeniu Białego Domu". Teraz będzie miała kłopoty?

Politycy Partii Republikańskiej oraz Ted Nugent domagają się śledztwa w sprawie słów Madonny, która w trakcie swojego przemówienia na marszu kobiet przyznała, że myślała o "wysadzeniu Białego Domu".

Marsz kobiet odbył się 21 stycznia. Wśród tysięcy przeciwników Donalda Trumpa znalazły się m.in. Katy Perry, Scarlett Johansson, Amy Schumer, Olvia Wilde i Madonna.

Ta ostatnia zabrała głos na marszu w Waszyngtonie, przemawiając też do nowego prezydenta.

"To nowa rewolucja miłości. Jesteśmy przeciwne tyranii (...) musimy się k***a obudzić, bo przyzwyczailiśmy się, że dobro zwycięża. Cóż, po wyborach nie zwyciężyło, dlatego czas na rewolucję" - mówiła amerykańska wokalistka, nie unikając wulgaryzmów.

"Jestem zła. Tak, jestem oburzona. Tak, myślałam bardzo dużo o wysadzeniu Białego Domu. Ale wiem, że to niczego nie zmieni" - mówiła do protestujących Madonna. Ta wypowiedź spotkała się z mocną krytyką. Wokalistce zarzucono, że promuje przemoc.

Wideo