Ludzie kultury skierowali list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy

Artyści i ludzie kultury w specjalnym liście otwartym zaapelowali do Andrzeja Dudy o zawetowanie ustaw zmieniających polskie sądownictwo. "Nie ma naszej zgody na zamach stanu" - czytamy w odezwie. Wśród ponad 300 podpisanych pod listem znaleźli się również muzycy.

Grzegorz Turnau i Zbigniew Preisner też podpisali list otwarty do prezydenta /AKPA

Protesty przeciw reformom sądownictwa odbyły się we wtorek (18 lipca) wieczorem przed Pałacem Prezydenckim i w różnych miejscach w innych miastach Polski. Zgromadzeni apelowali do prezydenta o zawetowanie ustaw o ustroju sądów powszechnych i KRS. Uczestnicy pikiety przed Pałacem Prezydenckim przynieśli ze sobą zapalone świece oraz flagi biało-czerwone i unijne. Czytano fragmenty konstytucji, odśpiewano "Mazurka Dąbrowskiego" oraz hymn UE. Potem uczestnicy pod hasłami "chcemy weta" i "wolne sądy" przeszli przed budynek Sejmu, gdzie po północy odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

Reklama

Maria Janion, Jakub Kornhauser, Jerzy Bralczyk, Wojtek Smarzowski, Michał Rusinek, Kira Gałczyńska, Olga Tokarczuk, Karolina Korwin-Piotrowska, Janusz Gajos - to tylko niektórzy artyści i ludzie kultury, którzy zdecydowali się w liście otwartym zaapelować do Andrzeja Dudy w sprawie zawetowania ustaw zmieniających polskie sądownictwo.



Wśród podpisanych pod listem otwartym do prezydenta znaleźli się również m.in. Natalia Fiedorczuk, Maria Peszek, Grzegorz Turnau, Magda Umer, Zbigniew Preisner, Michał Urbaniak i Piotr Rogucki.



Treść listu do prezydenta Andrzeja Dudy znajduje się w całości poniżej:



"Pan Prezydent RP Andrzej Duda,



Szanowny Panie Prezydencie, w roku 1997 Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję RP, a naród, czyli wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, przyjął ją jako ramy ustroju państwa, czyli naszego wspólnego dobra. To zbiór zasadniczych reguł, z którymi musi się zgadzać każdy przepis stanowionego prawa.



Teraz, kiedy pojawiają się głosy o tym, że wola narodu powinna stać ponad prawem, przypomnieć trzeba, że to właśnie konstytucja wynika z woli narodu, to prawo jest tej woli emanacją. Konstytucja, jak każde dzieło człowieka, nie jest bytem idealnym - i można ją poprawiać. Jednak nie w drodze zwykłych ustaw, ale jedynie zgodnie z procedurami w konstytucji zapisanymi.



My, polscy pisarze, artyści, naukowcy, wiemy aż za dobrze, że w bezpośrednim starciu słowa są słabsze od siły. Nie możemy jednak milczeć, kiedy podstawy naszego wspólnego państwa są burzone. Byliśmy świadkami obezwładnienia Trybunału Konstytucyjnego, teraz jesteśmy świadkami wprowadzania niekonstytucyjnych przepisów, które likwidują zasadę trójpodziału władzy i stoją w sprzeczności z zasadami demokracji, spychając Polskę w ustrój autorytarny. Odpowiednim na to określeniem jest "zamach stanu". Na to nie ma i nie będzie naszej zgody.



Zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie, ponieważ to z konstytucji wynika powaga Pańskiego urzędu. To konstytucja zawiera rotę przysięgi prezydenckiej, którą złożył Pan nam, czyli narodowi, mówiąc: "dochowam wierności postanowieniom konstytucji". I to Pan - po zawłaszczeniu Trybunału Konstytucyjnego - jest ostatnią instancją, która może zatrzymać zamach stanu. Apelujemy więc, by nie podpisywał Pan ustaw, które podporządkowują władzę sądowniczą władzy ustawodawczej i wykonawczej.



Janusz Anderman,

Agnieszka Arnold,

Filip Bajon,

Gosia Baczyńska,

Marcin Baczyński,

Aleksandra Bańkowska,

Joanna Bator,

Edwin Bendyk,

Witold Bereś,

Katarzyna Bielas,

Marek Bieńczyk,

Michał Bilewicz,

Bartłomiej Bobrowski,

Jacek Bocheński,

Robert Bolesto,

Katarzyna Boni,

Zofia Boni,

Łukasz Borkowski,

prof. Włodzimierz Borodziej,

Marek Borowski,

prof. Jerzy Bralczyk,

Piotr Bratkowski,

Marek Brodzki,

Monika Buchowiec,

Jan Buchwald,

Leszek Bugajski,

Patrycja Bukalska,

Krzysztof Burnetko,

Michał Buszewicz,

Leszek Bzdyl,

Elżbieta Cherezińska,

Wojciech Chmielarz,

Beata Chmiel,

Beata Chomątowska,

Łukasz Chotkowski,

prof. Jacek Chrobaczyński,

Sylwia Chutnik,

Andrzej Chyra,

Magdalena Cielecka,

Maciej Cisło,

Mariusz Czubaj,

Helena Datner,

Jacek Dehnel,

Paweł Demirski,

Artur Domosławski,

Sonia Draga,

Łukasz Drobnik,

Lilia Duda,

Anna Dziewit-Meller,

Marta Eloy Cichocka,

prof. Barbara Engelking,

Joanna Fabicka,

Jacek Fedorowicz,

Tomasz Fiałkowski,

Piotr Fiedler,

Natalia Fiedorczuk,

prof. Magdalena Fikus,

Bartosz Frąckowiak,

Beata Fudalej,

Misia Furtak,

Janusz Gajos,

Kira Gałczyńska,

Krzysztof Garbaczewski,

Agnieszka Glińska,

Jacek Głomb,

Janusz Głowacki,

Michał Głowiński,

Natasza Goerke,

Paweł Goźliński,

Anna Górecka,

Manuela Gretkowska,

Katarzyna Grochola,

Magdalena Grzebałkowska,

Remigiusz Grzela,

Małgorzata Gutowska-Adamczyk,

Marta Guzowska,

Marta Habior,

Małgorzata Hajewska,

Małgorzata Halber,

Agnieszka Haska,

Józef Hen,

Katarzyna Herbert,

Julia Holewińska,

Agnieszka Holland,

Jan Holoubek,

Jacek Hugo-Bader,

Anna Ilczuk,

Jerzy Illg,

Marta Jalowska,

Krystyna Janda,

Elżbieta Janicka,

Jagna Janicka,

Aleksander Janicki,

prof. Maria Janion,

Anna Janko,

Katarzyna Janowska,

Albert Jawłowski,

Manula Kalicka,

Jakub Kamieński,

Ignacy Karpowicz,

Grzegorz Kasdepke,

Dorota Kędzierzawska,

Magdalena Kicińska,

Jan Kidawa-Błoński,

Ula Kijak,

Jarosław Klejnocki,

Barbara Klicka,

Andrzej Kłak,

prof. Krzysztof Knittel,

Piotr Kofta,

Marcin Kołodziejczyk,

Jan Jakub Kolski,

Michał Komar,

Maja Komorowska,

Andrzej Kopacki,

Justyna Kopińska,

Natalia Korczakowska,

Jakub Kornhauser,

Jerzy Kornhold,

Karolina Korwin-Piotrowska,

Cezary Kosiński,

Bartosz Kosowski,

Matylda Kotlińska,

Krzysztof Kowalewski,

Kuba Kowalski,

Bodo Kox,

Hanna Krall,

Ivo Krankowski,

Anna Król,

Tadeusz Król,

Cezary Kosiński,

Krystyna Krynicka,

Ryszard Krynicki,

Sylwia Kubryńska,

Agata Kucińska,

Igor Kujawski,

Kamil Kuskowski,

Angelika Kuźniak,

Borys Lankosz,

Rafael Lewandowski

Ewa Lipska,

Renata Lis,

Cezary Łazarewicz,

Magdalena Łazarkiewicz,

Izabela Łopuch,

Paweł Łoziński,

Tomasz Łubieński,

Stanisław Łubieński,

Maciej Łubieński,

Małgorzata Łukasiewicz,

Paweł Łysak,

prof. Paweł Machcewicz,

Ewa Machulska,

Juliusz Machulski,

Karolina Maciejaszek,

Łukasz Maciejewski,

Agnieszka Maciejowska,

Marta Mazuś,

Krzysztof Majer,

Grzegorz Małecki,

Mateusz Marczewski,

Dorota Masłowska,

Marcin Meller,

Michał Merczyński,

Tomasz Mielnik,

Sofia Mietielica,

Maciej Migas,

Jarosław Mikołajewski,

Aniela Mikucka,

Marta Miłoszewska,

Zygmunt Miłoszewski,

Remigiusz Mróz,

Weronika Murek,

Andrzej Muszyński,

Wiesław Myśliwski,

Marek Napiórkowski,

Chris Niedenthal,

Karolina Niedenthal,

Michał Nogaś,

Wojciech Nowicki,

Tadeusz Nyczek,

Joanna Olczak-Ronikier,

prof. Małgorzata Omilanowska,

Kazimierz Orłoś,

Lidia Ostałowska,

Maja Ostaszewska,

Michał Pabian,

Pia Partum,

Magdalena Parys,

Edward Pasewicz,

Władysław Pasikowski,

Roman Pawłowski,

Krzysztof Penderecki,

Marcin Perchuć,

Maria Peszek,

Jan Peszek,

Grzegorz Piątek,

Monika Piątkowska,

Jerzy Pilch,

Marian Pilot,

Maciej Pisuk,

Grażyna Plebanek,

Jacek Poniedziałek,

Paweł Potoroczyn,

Zbigniew Preisner,

Marcin Pryt,

Malina Prześluga,

Wojciech Pszoniak,

Adam Puławski,

Marek Rabij,

Katarzyna Raduszyńska,

Karol Radziszewski,

Jerzy Radziwiłowicz,

Arthur Reinhart,

Małgorzata Rejmer,

Paweł P. Reszka,

Robert Rient,

Piotr Rogucki,

Modest Ruciński,

Janusz Rudnicki,

Michał Rusinek,

Eustachy Rylski,

Bartek Sabela,

Hanna Samson,

Andrzej Saramonowicz,

Małgorzata Saramonowicz,

Marcin Sendecki,

Andrzej Seweryn,

Maciej Siembieda,

Adam Sitarek,

Krzysztof Siwczyk,

Alina Skibińska,

Ewa Skibińska,

Jakub Skrzywanek,

Dominika Słowik,

Wojtek Smarzowski,

Agnieszka Smoczyńska,

Justyna Sobolewska,

Marta Sokołowska,

Jan Sowa,

Filip Springer,

Magdalena Sroka,

Jerzy Stachowicz,

Krystyna Starczewska,

Beata Stasińska,

Piotr Stasik,

Andrzej Stasiuk,

Sergiusz Sterna-Stachowicz,

Monika Strzępka,

Dominik Strycharski,

Maciej Stuhr,

Dionisios Sturis,

Klementyna Suchanow,

Agnieszka Suchora,

Katarzyna Surmiak-Domańska,

Witold Szabłowski,

Jakub Szamałek,

Ziemowit Szczerek,

Kazimiera Szczuka,

Marcin Szczygielski,

Mariusz Szczygieł,

Adam Szczyszczaj,

Julia Szmyt,

Monika Sznajderman,

Andrzej Szubski,

Piotr Tarczyński,

Tomasz Thun-Janowski,

Wojciech Tochman,

Olga Tokarczuk,

prof. Joanna Tokarska-Bakir,

Anna Tomaszewska,

Mirosław Tryczyk,

Grzegorz Turnau,

Anna Turowiec,

Mikołaj Trzaska,

Katarzyna Tubylewicz,

Magdalena Tulli,

Agata Tuszyńska,

Łukasz Twarkowski,

Magdalena Umer,

Michał Urbaniak,

Krzysztof Varga,

Michał Walczak,

Wojciech Waglewski,

Paweł Walicki,

Kuba Wandachowicz,

Krzysztof Warlikowski,

Marcin Wicha,

Anna Wieczur-Bluszcz,

Robert Więckiewicz,

Wojtek Wilczyk,

Mariusz Wilczyński,

Paulina Wilk,

Ewa Winnicka,

Janusz Leon Wiśniewski,

Mirosław Wlekły,

Ludwika Włodek,

Małgorzata Wojciechowska,

Pior Wojciechowski,

Kuba Wojtaszczyk,

Adam Wojtyszko,

Maciej Wojtyszko,

Maria Wojtyszko,

Tomasz Wolski,

Henryk Woźniakowski,

Michał Zadara,

Adam Zagajewski,

Iwo Zaniewski,

prof. Anna Zapalec,

Janusz Zaorski,

Andrzej Zieliński,

Maciej Zieliński

Maria Zmarz-Koczanowicz