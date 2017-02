LP i jej wspomnienia z Warszawy

Amerykańska piosenkarka LP, czyli Laura Pergolizzi, znana z przeboju "Lost on you", po raz trzeci odwiedziła Polskę. Z pobytu w Warszawie zapamięta zabawną sytuację, która przytrafiła jej się na Starym Mieście.

Laura Pergolizzi, znana jest szerszej publiczności jako LP. Urodzona w Nowym Jorku wokalistka i kompozytorka, zasłynęła współpracą z m.in. Rihanną ("Cheers"), Christiną Aguilerą ("Beautiful People"), Cher ("Red") i Ritą Orą.

Swoją karierę rozpoczęła w 1998 r., a trzy lata później wydała debiutancki album "Heart-Shaped Scar". Do swoich nagrań powróciła w 2014 r., gdy ukazała się jej trzecia płyta "Forever for Now" z singlem "Into the Wild".

W 2016 roku LP wydała EP-kę "Death Valley", która zawiera m.in. wykorzystany w głośnym serialu stacji Netflix "Orange Is The New Black" utwór "Muddy Waters" oraz wielki przebój "Lost On You".

W teledysku do "Lost On You" wystąpiły modelka Laura Hanson Sims oraz inna wokalistka Lauren Ruth Ward, prywatnie partnerka LP (para jest razem od połowy 2015 roku, wcześniej Pergolizzi, umawiała się z Tamzin Brown). Tekściarka w wywiadzie dla magazynu "The Advocate" w 2008 roku, zdradziła, że nie przyznała się swojej matce o orientacji seksualnej zanim ta zmarła. "Mój tata sądził natomiast, że to stan przejściowy. Jednak nie obchodziło i nadal nie obchodzi mnie, co uważał" - stwierdziła LP.



LP wróciła do Polski, żeby promować swój nowy singel "Other People". Najpierw w niedzielne południe (29 stycznia) spotkała się z fanami w Empik Megastore przy Marszałkowskiej. W kolejce po autograf i zdjęcie ustawiło się kilkaset osób. Później w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej wykonała akustyczny set z gitarzystą. Koncert transmitowała Radiowa Trójka. W poniedziałek (30 stycznia) LP udzielała wywiadów.

"Z Hotelu Bristol, gdzie mieszkamy, wyszliśmy na spacer po Starym Mieście. Dostrzegliśmy chłopca, grającego na akordeonie. Wyglądał na sześć lat. Nie mieliśmy przy sobie polskich pieniędzy. Mój menedżer wrzucił mu do puszki dwa dolary amerykańskie. Dzieciak spojrzał na nas z pretensją i powiedział po polsku coś w stylu: 'Co u licha mam z tym zrobić? Pójdźcie do kantoru!'" - śmiała się LP w rozmowie z PAP Life.

Promujący album "Lost On You" singel "Other People" powstał po rozstaniu z poprzednią dziewczyną.

"W tej piosence chciałabym wyrazić mniej więcej taką myśl: 'Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa, jeśli możesz być z tymi ludźmi, z którymi chciałaś być, gdy byłaś ze mną'. Wtedy mogłam już to powiedzieć bez złośliwości, z pozytywną energią".

W teledysku "Other People" wystąpiła wspomniana Lauren Ruth Ward, która tak jak ona jest muzykiem, poza tym jest fryzjerką. "Jak na ironię, jedną z przyczyn rozpadu mojego poprzedniego związku było to, że nie udało mi się obsadzić w moim pierwszym dużym teledysku byłej partnerki, która jest aktorką" - zdradziła LP.

W "Other People", tak jak w przeboju "Lost On You", słyszymy gwizdanie LP. "Sama nauczyłem się gwizdać. Ale jest jedna osoba, która mnie do tego natchnęła. W mojej szkole podstawowej był taki radosny woźny, który pogwizdywał jak ptaszek" - wyjawiła sekret.



Z Warszawy LP odleciała do Stanów Zjednoczonych. Chociaż pochodzi z Nowego Jorku, jej dom jest teraz w Los Angeles.