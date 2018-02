​Litza miał poważny wypadek na scenie. Trafił do szpitala

W niedzielę, 11 lutego, podczas koncertu w Rzeszowie, lider Luxtorpedy uległ wypadkowi. Robert "Litza" Friedrich z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Litza uległ wypadkowi /Artur Zawadzki / Reporter

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło podczas koncertu Luxtorpety w Rzeszowie.

Reklama

Lizta próbował się wychylić za barierkę, by przekazać setlistę jednemu z fanów. Niestety stracił równowagę i spadł ze sceny. Wokalista został przewieziony do szpitala. Okazało się, że doznał poważnych obrażeń.

Lizta przekazał informację o stanie zdrowia na Facebooku: "Kochani. Piękny koncert w Rzeszowie. Sprawdzam na własnej skórze to co mówiłem podczas koncertu o sensie cierpienia. Złamanych 5 żeber w tym 1 w dwóch miejscach. Pękły tez dwa druty trzymające mostek. Jadę do szpitala w Poznaniu. Dziękuje wszystkim za wsparcie! Litza".