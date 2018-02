​Litza (Luxtorpeda) pokazał zdjęcie ze szpitala po wypadku

"Połamane żebra to dobre doświadczenie na Wielki Post" - tak zdjęcie ze szpitala podpisała Robert "Litza" Friedrich. Muzyk grupy Luxtorpedy trafił tam po wypadku podczas koncertu w Rzeszowie.

Litza (Luxtorpeda) trafił do szpitala po wypadku /Łukasz Kłos / Reporter

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło podczas koncertu Luxtorpedy w Rzeszowie 11 lutego.



Litza próbował się wychylić za barierkę, by przekazać setlistę jednemu z fanów. Niestety stracił równowagę i spadł ze sceny. Wokalista i gitarzysta został przewieziony do szpitala. Okazało się, że doznał poważnych obrażeń.

"Pozdrawiam ze szpitala gdzie dzięki wspaniałej służbie zdrowia dochodzę do siebie. Połamane żebra to dobre doświadczenie na Wielki Post. Za to serce, płuca i śledziona nienaruszone. Teraz zamiast wychodzić na papierosa, trenuje płuca i kilkadziesiąt razy dziennie nadmuchuje gumową rękawiczkę. Czas na zmiany, kiedy człowiek czuje się przez innych kochany. Dobra Noc" - napisał Litza na Facebooku.

Muzyk złamał pięć żeber. Pękły też dwa druty trzymające mostek.