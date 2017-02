Linkin Park z nową płytą "One More Light" (singel "Heavy")

Poniżej możecie posłuchać singla "Heavy" zapowiadającego nową płytę grupy Linkin Park. Pierwsze reakcje fanów nie są jednak zachęcające.

Chester Bennington zapowiada nowy album Linkin Park /fot. Vivien Killilea / Getty Images

Album "One More Light" do sklepów trafi 19 maja. Niespełna miesiąc później - 15 czerwca - Linkin Park zagra w Tauron Arenie Kraków jako jedna z gwiazd Impact Festival.

Reklama

W singlowym utworze "Heavy" gościnnie wystąpiła amerykańska wokalistka Kiara Saulters, posługująca się pseudonimem Kiiara.

Lyric video w ciągu kilkunastu godzin od premiery zanotowało ponad 1,5 mln odsłon, ale fani już ponad 20 tys. razy kliknęli kciuk w dół (ponad 88 tys. w górę).

Z komentarzy można wysnuć wniosek, że "Heavy" raczej nie stanie się przebojem na miarę "Numb".

"Linkin Pop", "powinni zmienić nazwę", "brzmi jakby Linkin Park próbował stać się Maroon 5 lub twenty one pilots" - to pierwsze z brzegu nieprzychylne komentarze.

Clip Linkin Park Heavy (Lyric Video) - feat. Kiiara

Amerykanie w dorobku mają ponad 50 mln sprzedanych płyt, liczne nagrody (z Grammy na czele) i prawie 62 mln fanów na Facebooku.