Linkin Park: Sprzedaż płyt wzrosła o ponad 5300 % po śmierci Chestera Benningtona

Po tragicznej śmierci Chestera Benningtona sprzedaż płyt Linkin Park gwałtownie skoczyła do góry. W najnowszym notowaniu "Billboardu" prawdopodobnie znajdą się trzy wydawnictwa amerykańskiej grupy.

Chester Bennington (Linkin Park) miał 41 lat /fot. Rich Fury /Getty Images

41-letni wokalista Linkin Park powiesił się w domu znajdującym się w Palos Verdes Estates w Los Angeles w Kalifornii. Ciało znaleziono w czwartek (20 lipca) około 9 rano.

Reklama

Nagła i niespodziewana śmierć Chestera Benningtona sprawiła, że tylko w dniu jego odejścia w USA sprzedano ponad 21 tys. płyt Linkin Park, a utwory grupy pobrano ponad 90 tys. razy. Dzień wcześniej było to odpowiednio 1 tys. płyt i 2 tys. pobrań.

Ostatnia płyta Linkin Park "One More Light" z maja dotarła do szczytu notowania "Billboardu" mimo dość negatywnego przyjęcia przez krytykę (1/5 od NME).

To właśnie wydawnictwo, a także dwie pierwsze płyty "Hybrid Theory" (2000) i "Meteora" (2003) prawdopodobnie powrócą w najnowszym notowaniu "Billboardu".

Wideo Nie żyje Chester Bennington. Lider zespołu Linkin Park popełnił samobójstwo w wieku 41 lat (Associated Press/x-news)

Jak zaznaczają media, Chester Bennington od wielu lat zmagał się z depresją. W przeszłości przyznał się do myśli samobójczych. Przez bardzo długi czas wokalista walczył również z uzależnieniem od narkotyków oraz alkoholu. W 2011 roku oficjalnie potwierdził, że rzucił picie.



Chester Bennington (1976 - 2017) 1 12 20 lipca 2017 roku zmarł Chester Bennington, wokalista Linkin Park. Artysta popełnił samobójstwo. Miał 41 lat Autor zdjęcia: Kevin Winter Źródło: Getty Images 12

Wokalista popełnił samobójstwo w rocznicę urodzin swojego przyjaciela Chrisa Cornella, frontmana Soundgarden i Audioslave, który w ten sam sposób odebrał sobie życie dwa miesiące wcześniej, 18 maja. To właśnie Bennington zaśpiewał "Hallelujah" Leonarda Cohena na pogrzebie Cornella.

Linkin Park to jeden z najbardziej znanych zespołów reprezentujących nurt tzw. alternatywnego metalu. Wśród największych przebojów zespołu są utwory "One Step Closer", "Crawling" i "In The End" z pierwszego albumu "Hybrid Theory" (2000).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Linkin Park In The End

To najlepiej sprzedający się debiut pierwszej dekady XXI wieku. W USA uzyskał on status diamentowej płyty za ponad 11 mln sprzedanych egzemplarzy (na całym świecie rozeszło się ponad 30 mln). Łącznie grupa w trakcie swojej działalności sprzedała ponad 70 mln płyt.