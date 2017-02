Leonard Cohen i "wędrujące światło" ("Traveling Light")

Cztery miesiące po śmierci Leonarda Cohena do sieci trafiło tzw. lyric video do piosenki "Traveling Light" z ostatniej płyty "You Want It Darker".

Leonard Cohen zmarł w wieku 82 lat /fot. Mike Lawrie / Getty Images

Przypomnijmy, że Leonard Cohen zmarł 7 listopada 2016 r. Legendarny bard z Kanady miał 82 lata.

Syn Leonarda Cohena, Adam, połączył siły z artystą wizualnym Sammym Slabbinckiem i efektem ich współpracy jest zaprezentowane właśnie poruszające lyric video do utworu "Travelling Light". Klip rozpoczyna się od zdjęć Leonarda Cohena palącego papierosa na balkonie, z przekorą przyznającego "Czuję się silniejszy, choć tak naprawdę jestem coraz słabszy..." - a dalej możemy zobaczyć więcej niepublikowanych, jak i znanych ujęć słynnego wokalisty i poety.

To właśnie Adam Cohen był współproducentem wydanej pod koniec października 2016 r. płyty "You Want It Darker".

Clip Leonard Cohen Traveling Light (Lyric)