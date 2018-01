Lari White nie żyje. Wokalistka miała 52 lata

W wieku 52 lat zmarła amerykańska wokalistka country Lari White. Przyczyną śmierci autorki przeboju "Now I Know" był rak otrzewnej.

Lari White miała 52 lata /Andrew H. Walker /Getty Images

Lari White zmarła we wtorek (23 stycznia) w hospicjum w stolicy country Nashville.

We wrześniu 2017 r. u wokalistki zdiagnozowano raka otrzewnej. Od tego czasu przebywała pod opieką lekarską w szpitalu.

W ub. tygodniu matka Lari ujawniła, że gwiazda miała przejść nową serię leczenia. Pogarszający się stan zdrowia 52-latki sprawił, że lekarze zdecydowali się odstąpić od tej decyzji i umieścić umierającą Lari w hospicjum.

White rozpoczęła karierę jako dziecko, występując w grupie gospel The White Family Singers. Po występach w telewizyjnym show "You Can Be a Star" wygrała kontrakt nagraniowy.

Zadebiutowała w 1993 r. płytą "Lead Me Not" nagraną z pomocą Rodneya Crowella. Do największych przebojów wokalistki należą "Now I Know", "What a Woman Wants" i "That's My Baby".

Laureatka trzech statuetek Grammy w ostatnim czasie zajmowała się głównie pisaniem i produkowaniem nagrań dla innych wykonawców country, jak m.in. Danny Gokey i Toby Keith.

Lari White wystąpiła też w filmach "Cast Away. Poza światem" z Tomem Hanksem i "Country Strong" z Gwyneth Paltrow i Timem McGraw.



Z mężem, kompozytorem Chuckiem Cannonem miała trójkę dzieci.

