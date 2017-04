Lana Del Rey i The Weeknd razem ("Lust For Life")

Lana Del Rey zaprezentowała kolejny utwór z nadchodzącej płyty. Tym razem poznaliśmy tytułową piosenkę "Lust For Life", w której wokalistce towarzyszy The Weeknd.

Amerykańska wokalistka ujawniła już okładkę płyty "Lust For Life", ale na razie jeszcze nie znamy daty premiery tego wydawnictwa.

"Cztery pierwsze płyty zrobiłam dla siebie, ale ta jest dla fanów. To płyta o tym, dokąd - mam nadzieję - wszyscy zmierzamy" - czytamy w zapowiedzi nowego albumu.

Wcześniej poznaliśmy singla "Love", który wyprodukowali Benny Blanco i Emile Haynie.

W tytułowym utworze "Lust For Life" Lanie Del Rey towarzyszy kanadyjski wokalista The Weeknd, prywatnie związany z wokalistką Seleną Gomez.

Na potrzeby nagrania powstała wizualizacja, w której możemy zobaczyć przytulających się do siebie Lanę i The Weeknd siedzących na charakterystycznym napisie Hollywood.

Clip