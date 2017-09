Lady Gaga robi sobie przerwę od muzyki

Amerykańska wokalistka zapowiedziała, że chce na jakiś czas odpocząć od tworzenia muzyki.

W rozmowie z serwisem Billboard Lady Gaga przyznała, że zamierza zrobić sobie przerwę od muzyki, by odpocząć i skupić się na swoim zdrowiu.

"Muszę trochę zwolnić. Nie oznacza to oczywiście, że nie mam niczego w zanadrzu" - zapewniała wokalistka.

Przypomnijmy, że 22 września na Netfliksie premierę będzie miał dokument "Gaga: Five Foot Two", czyli filmowa opowieść o Lady Gadze. Za reżyserię odpowiada Chris Moukarbel. Jak podkreśla twórca, film odsłania kurtynę i pokazuje, co kryje się za artystyczną kreacją.

Na ekranie zobaczymy rok z życia Gagi, zarówno jego publiczną, jak i prywatną stronę.

Obecnie Lady Gaga wciąż promuje swoją najnowszą płytę zatytułowaną (na cześć zmarłej ciotki) "Joanne".

