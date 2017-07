Kusząca ​Demi Lovato w teledysku "Sorry Not Sorry"

Piosenka "Sorry Not Sorry" to odpowiedź Demi Lovato dla hejterów. Poniżej możecie zobaczyć towarzyszący utworowi teledysk.

Demi Lovato zapowiada nowy album /fot. Dimitrios Kambouris /Getty Images

Nad utworem "Sorry Not Sorry" Demi Lovato współpracowała z Zaire Koalo, Trevorem Brownem i Warrenem "Oak" Felderem.

Singel "Sorry Not Sorry" zwiastuje szósty album Demi Lovato, który ma ukazać się jeszcze w tym roku.

"Wydaję płytę jeszcze w tym roku, więc moi fani mogą jej wyczekiwać. Jest bardziej soulowa i chcę pójść bardziej w stronę r'n'b" - mówiła Demi Lovato w rozmowie z magazynem Billboard.

W teledysku możemy zobaczyć imprezę u wokalistki, na której pojawiają się tacy goście, jak m.in. celebrytka Paris Hilton, raper Wiz Khalifa i śpiewający aktor Jamie Foxx.

Za klip odpowiada Hanna Lux Davis, która pracowała z m.in. Arianą Grande, Nicki Minaj, Miley Cyrus, Calvinem Harrisem, Davidem Guettą, Jessie J, Lil Wayne'em, Paris Hilton, Ciarą i Fifth Harmony.

Z Demi Lovato zrealizowała wcześniej "Cool for the Summer" i tegoroczny "No Promises".



Teledysk w ciągu niecałej dobry zobaczono prawie sześć milionów razy.



Wokalistka ma na koncie pięć albumów studyjnych, z których ostatni, "Confident", ukazał się w 2015 roku.

Przed jego premierą Demi Lovato wzięła udział w nagiej sesji zdjęciowej dla magazynu "Vanity Fair", aby pokazać, że nie wstydzi się swojego wyglądu. Zdjęcia nie były później poddawane obróbce cyfrowej.

"W przeszłości cierpiałam na zaburzenia odżywiania i nienawidziłam wtedy każdej części mojego ciała. Starałam się doprowadzić mój wygląd do stanu, jaki bym zaakceptowała. Ostatecznie zrozumiałam jednak, że nie chodzi o pracę nad ciałem, tylko nad duszą. Dotarłam do momentu, w którym uwielbiam swoje ciało i chciałam się tym pochwalić" - tłumaczyła Amerykanka.